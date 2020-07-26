Covid-19 Avrupa futbolunu krize mi sürüklüyor?

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan ligler, yapılamayan karşılaşmalar, normalleşme adımlarıyla birlikte seyricisiz oynama, oyuncuların sıkı test, takip ve izolasyon sistemine dahil olması gibi zorluklar Avrupa’daki birçok futbol takımını zor durumda bıraktı.

EuroNews.com‘un haberine göre, son olarak Portekiz takımı CD Aves pandeminin ağır ekonomik gerçekleriyle yüzleşmek durumunda kaldı. Büyük mali ve ekonomik kriz içindeki takımın maaşlarını zamanında ödeyemeyecek olması üzerine oyuncular takımdan ayrıldı.

Bu gelişme üzerine takımın Partimao ile oynayacağı sezonun son maçına çıkamayacağı duyuruldu.

Ülkenin kuzey takımlarından olan CD Aves iki yıl önce Portekiz Kupası’nı kazanmıştı.

Fransa ve İtalya liglerinde mücadele eden kulüpler için de tehlike çanları çalıyor

Fransa’da ise Ligue 1’de mücadele veren Bordeaux takımı hissedarlarının çoğuyla açık savaş halinde. Tarihi kulübün binlerce taraftarının bu durumu sokaklara çıkarak protesto etmesi, geçtiğimiz haftalarda Fransa’da yapılan yerel seçim kampanyasında tartışılan konuların başında gelmişti.

Şimdilik Bordeaux takımı son dakika yatırımı ile kurtarılmış durumda, ancak yönetim kemer sıkma politikalarının süreceği konusunda uyarıyor.

Hatta futbolcularına dünya çapında en yüksek ücretleri ödeyen FC Barcelona da bile krizin kendini hissettirdiği belirtiliyor. İspanyol birinci ligi La Liga’nın durdurulması üzerine en parlak yıldızlar bile yüzde 70’lik maaş kesintisine zorlanmıştı.

Görünen o ki, Avrupa futbolunda daha pek çok kulüp pandeminin yol açtığı ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacak.