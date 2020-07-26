Hanna Kasırgası’nın vurduğu Teksas kıyılarında hortum endişesi

Atlantik’te yılın kasırga dönemi Hanna adı verilen kuvvetli fırtınayla başladı. ABD-Meksika sınırında meydana gelen kasırga Teksas kıyılarını vurdu.

Hızı saatte 145 kilometreye varan sert rüzgarlar cumartesi günü birinci seviye kasırga olarak başladı. Halihazırda hızla yayılan Covid-19 salgını ile mücadele eden Teksas eyaletinin güneyindeki hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede aşırı yağışların yanı sıra hortum meydana gelmesinden endişe ediliyor.

Atlantik’te yılın kasırga dönemi Hanna adı verilen kuvvetli fırtınayla başladı. ABD-Meksika sınırında meydana gelen kasırga Teksas kıyılarını vurdu.

Hızı saatte 145 kilometreye varan sert rüzgarlar cumartesi günü birinci seviye kasırga olarak başladı. Halihazırda hızla yayılan Covid-19 salgını ile mücadele eden Teksas eyaletinin güneyindeki hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede aşırı yağışların yanı sıra hortum meydana gelmesinden endişe ediliyor.