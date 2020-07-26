Hakaret içerikli videoya erişim engeli

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı Bilişim Suçları Yasası uyarınca bugün ilk kez erişim engeli kararı alındığını açıkladı.

Video platformu YouTube’da Cenk Hoca tarafından yayınlanan ve içeriğinde hakaret ve küfür olan bir video için erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Lefkoşa Kaza Mahkemesi yapılan talebi onayladı. Bilişim Suçları Yasası yürürlüğe girdikten sonra ilk bir video için erişim engeli kararı üretildi. Alınan karar sonrasında KKTC’deki internet sağlayıcılarına gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı:

“Bir bilgilendirme… Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi, YouTube’da paylaşılan ağır hakaret ve küfür içerikli bir videoya Bilişim Suçları Yasası uyarınca ( ilk kez) erişimin engellenmesi yönünde emir verdi.”