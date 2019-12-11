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Coşku gecelere sığamadı

11 Aralık 2019

İKİ GECE ÜST ÜSTE:

Girne’nin yeni gözdelerinden Cheetah, iki gece üst üste ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy’un setleriyle hareketlenerek çifte coşku yaşadı

Girne’nin girişinde eğlence severleri üzerine çeken Cheetah geçtiğimiz cuma ve cumartesi akşamı coşku dolu çifte programa ev sahipliği yaptı. Ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy mekanda kabine girerek unutulmaz eğlencelere imza attı.

 

Sevilen şarkıları birbiri ardına sıralayan Umut her iki gecede de eğlencenin nabzını elinde tuttu. Masaları başında coşkuya kapılan konukların keyfine ise diyecek söz yoktu. Hafta içinin yorgunluğunu bu güzel keyif gecesiyle üzerlerinden atan konuklar hallerinden son derece memnun görünüyordu.

 



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