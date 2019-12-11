Elis Kolombiya’da ülkemizi tanıttı

DANSIYLA DÜNYA YARIŞINDA:

Minik dansçımız Eliz Sermaye Romanya’daki başarısının ardından World Latine Dance Cup Kolombiya Medellin’de sergilediği performansla ülkemizi gururlandırdı

Ministry Of Dance (MOD) okulunun minik dansçısı Elis Sermaye, Romanya’da elde ettiği şampiyonluğun koltukları kabartan gururunu World Latine Dance Cup Kolombiya Medellin’de yaşadı. Yarışmada ülkemizi bayrağı ile temsil eden Elis’in performansı, WLDC sayfasından tüm dünya ile aynı anda ülkemizden de izlendi.

Öğretmenleri Bilgen Arık ve Ahmet Arık, yaptıkları açıklamada; böyle bir organizasyona davet edilmelerinin ve böylesi bir tecrübeyi yaşamalarının gururunu dile getirdi ve çalışmalarıyla KKTC’yi uluslararası dans platformunda tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dünyanın bir numaralı Latin Dansı organizasyonu olan WLDC’da yaşanan bir aksaklık ise gerginliğe yol açtı. Ülkemizi temsil eden Elis Sermaye sahneye çıktığı anda, ekranlara yansıyan

bayrak ve ülke isminin farklı olması protestolara neden oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda ekipten özür dilenerek, tekrardan Elis’in ülke bayrağı ile sahneye çıkılması teklif edildi.

Yarışmanın sonucu ise henüz açıklanmadı.