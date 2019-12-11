Erdal Abit anısına koştular

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ( KTÖS ), genç yaşta yaşamını yitiren öğretmen Erdal Abit anısına 3. yol koşusu düzenledi

ÖZGÜRLÜK ÇİFTE BİRİNCİ: Kızlarda Özgürlük İlkokulu’ndan Naime Nurtak, erkelerde ise aynı okuldan Ömer Akgül Çelik birinci olurken takımlarda hem kızlarda, hem de erkeklerde birincilik yine Özgürlük İlkokulu’na gitti

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ( KTÖS ), genç yaşta yaşamını yitiren öğretmen Erdal Abit anısına 3. yol koşusu düzenledi.

Gemikonağı’nda gerçekleştirilen koşuya, Lefke ilçesinden Lefke İstiklal İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Doğancı İlkokulu ve Yedidalga İlkokulu, Güzelyurt İlçesinden Aydınköy İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu ve Özgürlük ilkokundan öğrenciler katıldı.

Birinciler belli oldu

800 metre kızlar ve 1000 metre erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen koşularda, kızlarda Özgürlük İlkokulu’ndan Naime Nurtak birinci, Feray Öneren ikinci, Yeşilyurt İlkokulu’ndan Selen Kireçci ise üçüncü oldu. Erkeklerde Özgürlük İlkokulu’ndan Ömer Akgül Çelik birinci, Lefke İstikal İlkokulu’ndan Sorin Zeybek ikinci, Aydınköy İlkokulu’ndan Abraam Raşidov ise üçüncü oldu.

Takım klasmanında Özgürlük

Takım klasmanında ise kızlarda 12 puanla Özgürlük İlkokulu birinci olurken, 52 puan alabilen Yedidalga İlkokulu ikinci ve 65 puanla Lefke İstiklal İlkokulu üçüncü sırayı aldılar.

Erkekler takımlar klasmanında da 16 puanla Özgürlük İlkokulu birinciliği almayı başardı. Doğancı İlkokulu 55 puana ikinci ve Lefke İstikal İlkokulu ise 59 puanla üçüncü sırayı elde etti.