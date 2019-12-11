FutbolSpor

Salih Say: Hiçbir kulüple görüşmedim

11 Aralık 2019

K-Pet Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova’nın tecrübeli futbolcularından Salih Say’ın sezonun ikinci devresinde takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken önceki gün gazetemizde çıkan “Girne Halk Evi ile anlaştı” haberinin de doğru olmadığını söyledi.
Sezon başında teknik direktör Toygar Davulcu’nun isteği ile M A Yeşilova’ya transfer olan tecrübeli savunma oyuncusu sezonun ilk haftalarından sonra takımda fazla forma şansı bulamadı. Değişen teknik direktör sonrasında da ilk 11’de pek şans bulamayan Salih Say, buna rağmen şu an itibariyle Yeşilova futbolcusu olduğunu vurguladı.

Say şöyle devam etti: “Şu ana kadar hiçbir kulüp ile görüşmedim, hiçbir kulüp ile anlaşmadım.”



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