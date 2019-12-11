Heyecan dolu son 2 hafta

K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin tamamlanmasına 2 hafta kalırken ilk yarıyı lider tamamlamaya en yakın adaylar Cihangir ve Mağusa Türk Gücü olarak karşımıza çıkıyor

K-pet Süper Lig’de ilk devrenin tamamlanmasına 2 hafta kalırken ilk yarıyı lider tamamlamaya en yakın adaylar Cihangir ve Mağusa Türk Gücü olarak karşımıza çıkıyor.

Ligde 30 puanla zirvede yer alan Cihangir 14. haftada 26 puanlı lig üçüncüsü T.Ocağı’na konuk olacak. Ardından takipçisi Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

13. hafta itibarı ile 29 puanla ikinci sırada yer alan Mağusa Türk Gücü 14. haftada Düzkaya’yı ağırlayacak ve 15. haftada ise lider Cihangir deplasmanına gidecek.

Son hafta çok kritik

İlk haftanın liderini büyük ölçüde son hafta maçı belirleyecek. 14. haftada alınacak olan sonuçlara ilaveten lider ve takipçisi arasında şu an 1 puan fark olması ve lider ile takipçinin ilk devrenin son haftasında karşılaşacak olması bu anlamda belirleyici olacak.

Üçüncü sırada yer alan T.Ocağı son iki maçı kazansa da zirve için, ilk iki sıradakilerin sürekli puan kaybetmelerini beklemek zorunda…