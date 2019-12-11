BasketbolSpor

Ve potada sezona merhaba

11 Aralık 2019

 Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Ligi,  bu akşam başlıyor

 

AÇILIŞ MAÇI YDÜ- GAÜ: Ligin ilk maçında bu gece son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni karşı karşıya getirecek mücadele saat 19.00’da YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak

 

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Ligi,  bu akşam başlıyor.

Ligin açılış maçında bu akşam maçında son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi  ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni karşı karşıya getirecek mücadele YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak.

Maç saat 19.00’da başlayacak ve mücadeleyi Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz ve Hatice Ersözlü hakem üçlüsü yönetecek.

Haftanın diğer karşılaşmalarında ise 13 Aralık Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi saat 19.00’da karşı karşıya gelecekler.

İlk haftanın son maçında ise Atatürk Spor Salonu’nda 14 Aralık Cumartesi saat 15.00’te Soyerspor – Doğu Akdeniz Üniversitesi mücadele edecekler.

 



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