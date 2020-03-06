Coronavirüsü 1 saatte test eden Qiagen 11.5 milyar dolara satılıyor

Dünyada hızla yayılan corona virüsü ve solunum yolu hastalıklarını bir saat içerisinde test edecek sağlık kiti bulmayı başaran Alman diagnostik şirketi Qiagen’in Amerikan biyoteknoloji devi Thermo Fisher’e 11.5 milyar dolara satılacağı iddia edildi.

Dünya genelinde corona virüs vakası 100 bine yaklaşırken, ilaç firmaları çare bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Alman diagnostik şirketi Qiagen corona virüsü bir saat içerisinde ortaya çıkaran “hızlı test” kiti üretmeyi başardı.

Qiagen’in corona virüsüyle ilgili sağlık kiti Fransa’nın başkenti Paris’teki havalimanında ilk kez denendi ve başarılı oldu. Söz konusu sağlık kitini bir çok ülke satın almak için şimdiden başvuru yaptı.

Amerikan biyoteknoloji devi Thermo Fisher ise, corona virüsünü hızlı test etmeyi başaran sağlık kiti üreten Alman diagnostik şirketi Qiagen’i 11.5 milyar dolara satın almak için harekete geçti.

Thermo Fisher’in Qiagen’i satın alacağını açıklamasının ardından iki şirketin hisseleri borsada hızla yükselmeye başladı.

Yıllık cirosu 25 milyar doların üzerinde olan biyoteknoloji şirketi Thermo Fisher’in borsadaki değeri 120 milyar dolar olarak hesaplanıyor.