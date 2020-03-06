Kıbrıs

Şiddet ve tehdite 3 gün tutukluluk

6 Mart 2020

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı. Polis, zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan’ın şiddet tehdidi suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında alacak- verecek meselesi yüzünden Selim Erdoğdu’nun işletmesine müteakip defalarca giderek, “Ödemezsen senin için çok kötü olacak. Üstlerimizden emir geldi. Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek, tehdit ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların 5 Mart 2020 tarihinde derdest emriyle tutuklandığını belirtti. Polis, banka dekontlarının sahte olduğu iddiasının araştırıldığını söyledi. Polis, olayın iki yönlü araştırıldığını söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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