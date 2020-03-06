Dünya

Koronavirüs: Vatikan’da ilk virüs vakası tespit edildi

6 Mart 2020
Vatikan Şehir Devleti yönetimi, koronavirüse karşı bir dizi tedbir kararı aldı

Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan şehir devletinde ilk koronavirüs vakası teşhis edildi. Vatikan Hastanesi dezenfekte edilmek için geçici olarak kapatıldı.

Avrupa’nın en ağır koronavirüs kriziyle mücadele etmeye çalışan İtalya’da, başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan’da bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Vatikan basın ofisinden bugün yapılan açıklamada, “Dün bir hastada COVID-19 bulunması üzerine Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Müdürlüğü’nün tüm ayakta tedavi hizmetleri, dezenfekte amacıyla askıya alınmıştır” denildi. Söz konusu hastayla ilgili bilgi ise verilmedi.

Vatikan Şehir Devleti yönetimi de, koronavirüse karşı bir dizi tedbir kararı aldı. Bunlar arasında, kapalı mekanlarda yapılması planlanan ve katılımcılar arasında 1 metrelik güvenli mesafenin sağlanamayacağı etkinliklerin askıya alınması, eğitim amaçlı etkinliklerin durdurulması ve gerekli olmayan seyahatlerin sınırlandırılması da yer alıyor.

Resmi verilere göre Vatikan şehir devletinin nüfusu 618, bunlardan yalnızca 246’sı Vatikan duvarları arasında kalan sınırlar içinde ikamet ediyor.

Vatikan Şehir Devleti’nin ve Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francesco’nun soğuk algınlığı geçirdiği açıklanmıştı. Sosyal medyada Papa’nın koronavirüs kaptığına dair söylentiler ortaya çıksa da Vatikan basın ofisi Papa’nın yalnızca bir soğuk algınlığı geçirdiğini belirtmişti.

Ölenlerin yaş ortalaması 81

Öte yandan, koronavirüs ölümleri ve pozitif sayısının artmaya devam ettiği İtalya’da, ölümle sonuçlanan vakalarla ilgili istatistik veriler açıklandı. İtalya’da dün akşam açıklanan son verilere göre koronavirüs bağlantılı 148 ölüm ve toplamda 3858 vaka tespit edildi.

Sağlık Yüksek Enstitüsü’nün ilk 105 ölümle ilgili analizine göre, bu 105 kişinin yaş ortalaması 81. Virüs kapanların genelinin yaş ortalaması ise 61.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 42,2’si 80-89 yaşları arasında, yüzde 14,1’i 90 yaş üzerinde. Ölümlerden yüzde 32,4’ü 70-79 yaş aralığında, yüzde 8,4’ü 60-69, yüzde 2,8’i de 50-59 yaş aralığında.

Hayatını kaybedenlerin çoğunluğu erkek. Ölen kadınların yaş ortalaması 83,4 iken, erkeklerde yaş ortalaması 79,9 olarak belirlendi.

Koronavirüs bağlantılı olarak hayatını kaybettiği belirlenenlerin üçte ikisinin de virüs kapmadan önce en az 3 sağlık sorunu vardı. Bu kişilerde en sık görülen kronik sağlık sorunları yüzde 74,6 ile hipertansiyon, yüzde 70,4 ile iskemik kalp hastalığı ve yüzde 33,8 ile diyabet.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 15,5’inin ise önceden bilinen bir kronik rahatsızlığı yoktu ya da yalnızca bir hastalığı vardı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hong Kong’da Koronavirüs, insandan hayvana bulaştı

Hong Kong’da Koronavirüs, insandan hayvana bulaştı

4 Mart 2020
Photo of Yunan askeri mültecilere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Yunan askeri mültecilere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

4 Mart 2020
Photo of NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye’deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye’deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı

4 Mart 2020
Photo of Lufthansa, Koronavirüs nedeniyle uçaklarını indiriyor

Lufthansa, Koronavirüs nedeniyle uçaklarını indiriyor

4 Mart 2020
Photo of Koronavirüs: İlk kez AB çalışanında virüs görüldü

Koronavirüs: İlk kez AB çalışanında virüs görüldü

4 Mart 2020
Photo of Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

4 Mart 2020
Photo of “Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü”

“Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü”

4 Mart 2020
Photo of Ruhani: Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı

Ruhani: Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı

4 Mart 2020
Photo of “Türkiye son 10 yılda özgürlükler konusunda en çok gerileyen ikinci ülke”

“Türkiye son 10 yılda özgürlükler konusunda en çok gerileyen ikinci ülke”

4 Mart 2020
Photo of Hollanda ‘daha fazla sığınmacı’ için Türkiye’ye para musluklarının açılmasını istiyor

Hollanda ‘daha fazla sığınmacı’ için Türkiye’ye para musluklarının açılmasını istiyor

4 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı