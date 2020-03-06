Corona virüste son durum

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 98 bini geçti, 3 bin 389 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e yükseldi. İtalya’da bir günde kaydedilen 41 ölü sayısı şu ana kadar kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Papalık makamının bulunduğu Vatikan, Sırbıstan ve Kamerun’da ilk vakalar tespit edildi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, corona virüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI 148’E YÜKSELDİ

İtalya’da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e yükseldi.

Ülkede, patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen 48 ölüm, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Ülkede mevcut vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtildi.

OKULLARA VİRÜS TATİLİ

İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart’a kadar ara verildiğini açıkladı.

Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya’da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.

VATİKAN’DA İLK VAKA

Katoliklerin ruhani lideri Papa’nın yaşadığı Vatikan’da ilk corona virüs vakası görüldü. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin karantinaya alındığını söyledi.

KAMERUN VE SIRBISTAN’DA İLK VAKALAR

Sırbıstan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, Bedapeşte’den Sırbıstan’a gelen 43 yaşındaki bir erkekte corona virüs vakası görüldüğünü açıkladı.

Kamerun da ülkede ilk corona virüs vakasının görüldüğünü doğruladı.

ALMANYA’DA 7 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Alman havayolu şirketi Lufthansa, corona virüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Lufthansa grubun 770 uçak filosuna sahip olduğunu ve 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programında çıkardıklarını duyurdu.

İptal edilen uçuşların odak noktaları, korona virüsten ciddi şekilde etkilenen iç ve kuzey İtalya’daki uçuşları kapsarken, Avrupa’daki tüm bağlantıların yüzde 25’ine kadar olan birçok rota da etkileniyor.

KABE YENİDEN İBADETE AÇILDI

Suudi Arabistan, corona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri dün durdurmuştu. Tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapılmasının ardından Kabe yeniden ibadete açıldı.

CORONA VİRÜS VAKALARI ARTIYOR

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı artıyor. Azerbaycan’da yeni tip Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 6’ya yükseldi. Covid-19’la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran’dan Azerbaycan’a geçen 3 kişide virüse rastlandığı bildirildi.

Azerbaycan’da daha önce de 1’i Rusya, 2’si Azerbaycan vatandaşı 3 kişide Covid-19 virüsü tespit edilmişti.

YUNANİSTAN’DA VAKA SAYISI 31’E YÜKSELDİ

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Çiodras, yaptığı açıklamada, Patras kentinde 1 kişide ve İsrail’e seyahat eden bir gruptaki 21 kişide virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı. Çiodras, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

HUBEY’DEKİ GEÇİCİ HASTANELER KAPATILIYOR

Covid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı. Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.

BATI ŞERİA’DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında corona virüs şüphesiyle Batı Şeria’da olağanüstü hal ilan etti.

Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisine bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. Çalışma, “National Science Review” dergisinde yayımlandı.

Alınan örneklerin 101’inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildi. Farklı özellikler gösteren Covid-19 mutasyonlarının biri “S-cov” ve diğeri “L-cov” olarak tanımlandı.