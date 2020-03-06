Satış Yapacak Bir Şirkette Kurumsal Stil Nasıl Oluşturulur

Orijinal Coca Cola yazı tipi, klasik Nokia zil sesi veya Lacoste’nin timsah amblemi – ünlü markaları kurumsal kimlik unsurlarıyla tanıyoruz. Tanınırlık, müşterilerin ilgisini çekme ve satış için kendi başlarına çalışırlar. Şirketin kurumsal kimliğine neler dahildir, nasıl oluşturulur ve hangi örnekler ilham verir? Tüm bunların cevabı makalemizde.

Kurumsal Tarz Nedir ve Neden Gereklidir?

Kurumsal tarz veya kimlik, bir şirketin kelimeler, görüntüler, sesler, kokular veya ambalajlama yoluyla tüketicilerin gözünde yarattığı bir imgedir. Tüm bileşenler aynı konsepte uymalı, iyi hatırlanmalı ve olumlu duygular uyandırmalıdır.

Eğer işin özünü yansıtmıyorlarsa trendleri takip etmemelisiniz. Nitelikli kimlik bir İsviçre saati gibidir: uzun yıllar boyunca geçerliliğini korumalıdır. Ana hedefleri markayı yüzlerce marka arasından ayrıştırmak, alıcıların dikkatini çekmek, yani karlılığı arttırmaktır.

Kurumsal Tarzın İşlevleri

Şirketin kurumsal tarzı, müşteri ilk satın alımını yapmadan önce işletme hakkında ilk izlenimi verir. Web sitesi tasarımı, ambalaj renkleri ve reklamlarda kullanılan yazı tipleri seçimi büyük ölçüde müşterilerin ne seçeceğine bağlıdır. İşte size neden bir kurumsal tarza ihtiyacınız olduğunu ortaya koyan sebepler:

Bir imaj oluşturmak için. Kimlik markanın kalbidir. Stratejinizi, felsefenizi ve değerlerinizi yansıtır, insanların şirket hakkında bir fikir ve olumlu bir itibar oluşturmalarına yardımcı olur. Tanınırlığı arttırmak için. Herhangi bir kurumsal tarz öğesi aslında bir reklamdır, ister üzerinde logo olan bir mendi, isterse bir not defteri veya bir çalışanın üniforması olsun. Alıcı markanızla ne kadar sık temas kurarsa, ürünü o kadar iyi tanır. Bunun sonucu olarak da daha fazla kişi ürününüzü satın almak isteyecektir. 3 . Rekabetin arasından sıyrılmak için . Kurumsal tarzın benzersiz unsurlarını kullanın – kendinizi görsel ve duygusal düzeyde rakiplerinizden ayırt etmeniz daha kolay olacaktır. Güven inşa etmek için. Kimlik, ürünlerin kalitesini ve özgünlüğünü garanti eder. Bu, özellikle yeni ürünler veya reklam kampanyaları başlatırken geçerlidir.

Kurumsal Tarz Nelerden Oluşur? Ana Unsurlar

Kurumsal bir stilin tasarımı sadece kartvizit basmak ve bir slogan geliştirmek değildir. Burada rastgele öğe yoktur – her biri belirli bir alanda belirli bir işlev gerçekleştirir: İnternet, mağazalar, açık hava reklamcılığı veya hediyelik eşya ürünleri. Kimliğin ana bileşenlerinden bahsediyoruz.

Şirketin Adı

İsim, kullanıcıların ilk olarak göreceği veya duyacağı şeydir. Şirketin internette adıyla aranacak ve hatırlanacaktır. Bu nedenle, faaliyetlerinizin özünü yansıtmalı ve diğerleri gibi olmamalıdır. Kalite bir isim dikkat edilmesi gereken temel kriterler şunlardır:

basitlik ve hatırlanabilirlik;

sağlamlık;

benzersizlik.

Logo ve Yazı Tipleri

Logo, şirketin karakterini yansıtan bir ticari markadır. Nike’ın meşhur tik amblemini veya ısırılmış bir elmayı düşünün. Amblem sembol, metin veya her ikisinin birleşiminden oluşabilir ancak her ne şekilde olursa olsun şu kriterlere uygun olmalıdır:

bireysellik;

samimiyet;

sadelik;

şirketin misyonunu yansıtma.

Yazı tipleri markanın psikolojik algısını etkiler. Kurumsal tarzda iki veya üçten daha fazla yazı tipi kullanmamalısınız. Hedef kitleye ve iletmek istediğiniz ana mesaja odaklanarak seçim yapın. Disney logosunun bükülmüş yazı tipini eğlence endüstrisiyle ve özel ekipman üreticisi Cat’in katı yazı tipiyle karşılaştırın.

Renk Şeması

Uzmanlar, temel ve vurgu olmak üzere en fazla üç ila dört renk kullanmanızı tavsiye eder. Farklı ortamlarda nasıl görüneceklerine göz atın: site veya açılış sayfasında, kartvizitlerde, açık hava reklamcılığında. Renk ilişkilerini hatırlayın. Örneğin, sarı iyimserlik, mavi güven ve kırmızı enerji ile ilişkilidir.

Stil Oluşturucu Grafikler

Ek görsel unsurlar marka bilinirliğini arttırmak için işlev görür. Bunlar geometrik şekiller, desenler, süs eşyaları veya animasyonlu karakterler olabilir. Tarayıcınızda site adının yanında görünen bir simge olan bir site ikonu oluşturduğunuzdan emin olun. Site ikonu sayesinde aynı anda çok sayıda sekmesi açık olan bir kullanıcı, sitenizi hızlı bir şekilde bulabilir ve bu, sitenizin diğer web sayfaları arasında öne çıkmasına yardımcı olur.

Diğer Öğeler

Kurumsal tarzın diğer bileşenleri şunlardır:

slogan: markanın özünü ifade eden kısa bir cümle;

basılı ürünler: kartvizitler, zarflar, kartpostallar, kitapçıklar;

personel üniforması;

web sitesi veya kurumsal blog;

mobil uygulama;

dış mekan reklamcılığı (ulaşım, reklam panoları, şehir ışıkları);

fotoğraflar (sitede, mağazada, kafe veya ofiste);

ürün paketlemesi (yazılar, görseller, materyal seçimi);

hediyelik eşyalar (kupalar, rozetler, kalemler).

Şirketin Kurumsal Tarzı Nasıl Oluşturulur: En İyi Servisler

Kurumsal tarz yaratmanın üç temel yöntemi vardır. Bunu kendiniz yapabilir, bir uzmana (pazarlamacı, tasarımcı, metin yazarı) danışabilir veya görevle birkaç dakika içinde başa çıkabilecek online hizmetleri kullanabilirsiniz. Aşağıda mevcut, en iyi üç kimlik oluşturma servisini bulabilirsiniz:

Logaster . Logo, kartvizitler, antetli kağıtlar ve site ikonları dahil eksiksiz bir kurumsal kimlik paketi oluşturun. Görseller sınırsız sayıda düzenlenebilir. Tailor. Burada bir logo, kartvizit, antetli kağıt ve bir marka kitabı oluşturabilirsiniz. Ancak önerilen seçenekleri düzenlemek mümkün değildir. Designmantic. Bu kaynak, kartvizit, antetli kağıt ve site şablonlarının yanı sıra düzenlenebilir bir logo oluşturmanıza yardımcı olacaktır..

Bir Şirketin Kurumsal Tarzı: En İyi Marka Örnekleri

Şirket tarzınızı oluştururken nasıl ilham alırsınız? Ünlü markaların kimlikleri üzerinde nasıl çalıştıklarını öğrenin. Sizin için üç örnek seçtik.

Coca-Cola

Kaynak – https://www.redbubble.com



Şirketin pazarlamacıları, beyaz ve kırmızı parlak renkler seçerek genç kitleye odaklandı. Orijinal logo tanınabilir Spencer italik harflerle yazılmıştır, yazım şekli hareket ve akışkanlığı sembolize eder. Şirketin logosu orijinal şişenin üzerinde kabartmalı olarak basılmıştır. Görsel çekirdek her zaman reklamlarda, etikette ve marka ile temas eden diğer noktalarda bulunur.

Amazon

Kaynak – https://www.amazon.com/

Kitap ticareti ile başlayan İnternet devi, ataşlardan mutfak robotlarına kadar her ürünü satıyor. Bu, şirket logosunda alfabesinin ilk ve son harfleri A ve Z arasına çekilen okla ifade edilmektedir. Okun kendisi bir gülümsemeyi andırır ve sevinç ve zevki simgeleyen turuncu renkte tasarlanmıştır. Bütün bunlar şirketin misyonunu yansıtır – tüm alıcıların ihtiyaçlarını karşılamak.

Heineken

Kaynak – https://wearetenzing.com



Uluslararası bira markası ambleme özel bir önem verir: ortasında kırmızı bir yıldız bulunan kurumsal yeşil halka (güven duygusu çağrıştırır). Şirket genellikle konserlere, futbol maçlarına ve diğer etkinliklere sponsor olduğu için açık hava reklamcılığına güvenir. Heineken logosu, dünyanın birçok köşesinde görülebilir ki bu tanıtım için harika işler.

Başlık

Kurumsal Tarz Nasıl Oluşturulur: İp Uçları ve Örnekler

Açıklama

Makale, şirketin kurumsal kimliğine neyin dahil olduğunu, neden gerekli olduğunu ve hangi online hizmetlerin tarzın yaratılmasına yardımcı olabileceğini anlatır.