Corona virüste son durum: Malta’da ilk corona virüs vakası

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yüseldi. Corona virüs dünya genelinde de can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini geçti, 3 bin 461 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya’da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 197’ye yükseldi. Malta Sağlık Bakanı, 12 yaşında İtalyan bir kızda corona virüs vakası görüldüğünü açıkladı Toplam 9 kişinin öldüğü ve 577 vakanın bulunduğu Fransa’da yaşayan bir Türk öldü. Fransa’nın cenazenin ülke dışına çıkmasına izin vermediği bildirildi. Türkiye’nin komşularında da vaka ve ölüm sayılarında artış var. İran’da ölü sayısı 145’e yükselirken, Tahran Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yunanistan’da ise vaka sayısı 45’e çıktı.

ÇİN’DE CAN KAYBI 3 BİN 72’YE ÇIKTI

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yüseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 72’ye, Covid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177’ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404’e ulaştı.

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında saptanan Covid-19 vakası ise 60’a çıktı.

Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Covid-19 vakası 107’ye yükseldi, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.

İTALYA’DA BİR GÜNDE 49 KİŞİ ÖLDÜ İtalya’da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 197’ye yükseldi. Ülkede patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLER 62-95 YAŞ ARALIĞI Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut Corona virüs vaka sayısının 3 bin 916, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 4 bin 636 olduğunu aktardı. Borrelli, hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 62 ile 95 arasında değiştiğini bildirdi. Borrelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısının da düne göre 109 kişi artarak 523’e çıktığını ifade etti.

FRANSA’DA BİR TÜRK CORONA VİRÜSTEN ÖLDÜ Fransa’nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybetti. Fransa’da Corona virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423’e ulaştı.

Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye’ye nakline izin vermediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan corona virüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3’üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Avrupa’da corona virüsün can aldığı diğer ülkelerden İngiltere’de 2 ölü ve 163, Hollanda’da 1 ölü ve 128 vaka, İsviçre’de ise 1 ölü 128 vaka bulunuyor. Avrupa’da corona virüsün bulaştığı diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor: “Almanya’da 400, Belçika 109, Avusturya’da 50, Yunansitan’da 45, Portekiz’de 13, Çekya 12, Romanya’da 8, Macaristan 4, Polonya 1, Slovakya 1.”

ERBİL’DE İLK CORONA VİRÜS VAKASI Irak’ın Erbil kentinde ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Bölgedeki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada virüs taşıdığı kesinleşen kişinin 33 yaşında bir kadın olduğu belirtildi. Irak genelinde vaka sayısının 47’ye yükseldiği kaydedildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde daha önce 8 kişide corona virüs tespit edilmişti.

YUNANİSTAN’DA VAKA SAYISI 45’E YÜKSELDİ Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen vaka sayısının bir günde 14 artarak, 45’e yükseldiğini açıkladı.

Avrupa’da corona virüsün bulaştığı diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor: “Almanya’da 400, Belçika 109, Avusturya’da 50, Yunansitan’da 45, Portekiz’de 13, Çekya 12, Romanya’da 8, Macaristan 4, Polonya 1, Slovakya 1.”

ABD’DE CAN KAYBI 12’E ÇIKTI ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Vaka sayısı 233’e çıktı. ABD Başkanı Donal Trump, corona virüs ile mücadele kapsamında 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay verdi.

Güney Amerika ülkesi Peru’da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan bir kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı. Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bugün, ülkemizde ilk Covid-19 vakasının daha önce İspanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nde bulunan 25 yaşındaki bir erkekte görüldüğünü doğrulamak durumundayım” dedi. Latin Amerika’da ilk Brezilya’da görülen virüsün bulunduğu ülkelerde virüse yakalanan kişi sayısı artıyor. Virüsün bulaştığı kişi sayısı Ekvador’da 13, Brezilya’da 8, Meksika ve Şili’de 5 Arjantin’de 2’ye yükseldi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 145’E YÜKSELDİ İran’da ölü sayısı 145’e, vaka sayısı ise 5 bin 823’e yükseldi.

İRAN’DA BİR MİLLETVEKİLİ ÖLDÜ İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim’in haberine göre, Tahran Milletvekili Fatma Rehber de, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 21 Şubat’ta düzenlenen 11. Dönem Meclis Seçimlerinde parlamentoya giren 56 yaşındaki Fatma Rehber, muhafazakar çizgisiyle bilinen İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) üyelerindendi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin corona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart’a kadar tatil edildiğini söyledi.

Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, “Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Corona virüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli” diye konuştu.

Corona virüsün yolculuklarla yayıldığına dikkati çeken Nemeki, sağlık yetkililerinin yaptığı uyarıların ciddiye alınması çağrısında bulundu, aksi takdirde salgının daha uzun süreceğini ifade etti.

Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran’ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran’da covid-19’a karşı halkı evlerinde kalmaya teşvik için ücretsiz internet tahsisi İran’da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının daha fazla yayılmasının önlemek için çabalarını sıkılaştıran İran hükümeti, halkın evlerinde kalmasını teşvik amacıyla tüm kullanıcılara ücretsiz sabit internet tahsis edileceğini duyurdu. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sabit internet hizmeti sağlayan şirketlerden 8 Mart’tan itibaren 20 Mart’a kadar tüm kullanıcılar için ücretsiz 100 gigabit internet paketi tahsis etmelerini talep ettim.” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’DA 7 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL Alman havayolu şirketi Lufthansa, corona virüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Lufthansa grubun 770 uçak filosuna sahip olduğunu ve 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programında çıkardıklarını duyurdu. İptal edilen uçuşların odak noktaları, korona virüsten ciddi şekilde etkilenen iç ve kuzey İtalya’daki uçuşları kapsarken, Avrupa’daki tüm bağlantıların yüzde 25’ine kadar olan birçok rota da etkileniyor.

KABE YENİDEN İBADETE AÇILDI Suudi Arabistan, corona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri dün durdurmuştu. Tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapılmasının ardından Kabe yeniden ibadete açıldı.

RUSYA’DA VAKA SAYISI 10’A ÇIKTI Rusya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 4’ten 10’a yükseldi. Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bir gün içinde başkent Moskova’da 5, Nijniy Novgorod’da 1 kişide Covid-19 tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, virüs taşıyan söz konusu 6 kişinin son iki hafta içerisinde İtalya’ya seyahat ettikleri kaydedildi.

BATI ŞERİA’DA OLAĞANÜSTÜ HAL Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında corona virüs şüphesiyle Batı Şeria’da olağanüstü hal ilan etti.

Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisine bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. Çalışma, “National Science Review” dergisinde yayımlandı.

Alınan örneklerin 101’inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildi. Farklı özellikler gösteren Covid-19 mutasyonlarının biri “S-cov” ve diğeri “L-cov” olarak tanımlandı.

S-cov’un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi.

DAHA FAZLA MUTASYONU ORTAYA ÇIKABİLİR Covid-19’da üçüncü mutasyon ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği aktarıldı. Wuhan’dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un söz konusu mutasyonlarının çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığının muhtemel olduğunu, bunun da virüsün birden fazla kaynağının bulunduğu anlamına geldiğini söyledi. Wuhan’a son zamanlarda seyahat eden ve Kovid-19’a yakalanan ABD vatandaşı bir hastada, henüz yeterli kanıt bulunmasa da virüsün üçüncü bir türevi bulunabileceği ihtimali olduğuna işaret eden Yang, yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayıldıkça daha fazla mutasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.