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Akıncı: Sınır kapılarının kapatılmasının hiçbir haklı gerekçesi yok

7 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi’nin 4 geçiş kapısını kapatmasının hiçbir bilimsel zemini ve haklı gerekçesi olmadığını bir kez daha vurguladı.

Akıncı, Koronavirüse karşı tedbirlerin öncelikle hava ve deniz limanlarından başlaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke’de gerçekleştirilen bölge toplantısına katıldı .

Akıncı, Lefke ve bölgesindeki halkın, Aplıç kapısının açılmasıyla ilgili uzun yıllar ciddi bir mücadele verdiğini anımsatarak, kapının kendi döneminde açılmasından duyduğu mutluluk kadar, Rum tarafının kararı ile kapıların kapatılmasından da aynı derecede üzüntü duyduğunu belirtti.

Koronavirüse karşı tedbirlerin öncelikle ülke sınırlarından, yani hava ve deniz limanlarından başlaması gerektiğine vurgu yapan Akıncı, Rum Yönetimi’nin hiçbir bilimsel zemini ve haklı gerekçesi olmayan kararla bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığını anımsattı.

Akıncı, Anastasiadis’e konuyu yeniden değerlendirme çağrısı yaptığını ve söz konusu kapıların yeniden açılmasıyla ilgili çok yönlü bir çalışma yürüttüklerini de anlattı.

Anastasiadis tarafından ortaya konulan ‘Mültecilerin organize şekilde Kuzey’den Güney’e geçirildiği’ yönündeki gerekçenin doğru olmadığını, buna zaten en başta kendisinin karşı çıkacağını belirten Akıncı, “Bizler bu savaş ve trajedilerin bir an önce bitmesini istiyoruz. Siyasetimizi de bu nedenle barış üzerine kurduk. Hem kendi ülkemizde, hem bölgede hem de tüm dünyada barış, huzur ve istikrar istiyoruz” dedi.

 




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