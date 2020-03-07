Dünya

Çin’de 78 milyon göçmen işçi işe geri döndü

7 Mart 2020

Çin hükümeti 78 milyon işçinin işlerine geri döndüğünü açıkladı. Ülkede corona virüs salgını nedeniyle işletmelerin zararlarını en aza indirmek için tedbirler artırılıyor.

Çin’den yapılan açıklamaya göre, yeni yıl tatili için evine giden işçilerin yüzde 60’ını oluşturan 78 milyon işçi işlerine geri döndü.

Pekin, corona virüs salgını nedeniyle işletmelerin aksamalarını sınırlamak için tedbirleri artırdı.

Ancak Çinli yetkililer bir basın toplantısında artan nüfus akışı nedeniyle salgının arttığını, virüsün yayılımını engellemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Çin’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yükseldi.

 




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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