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Hint milletvekili, Corona virüsüyle mücadelede inek idrarının içilmesini önerdi

7 Mart 2020

Hindistan’daki Uttarakhand eyaletinin iktidar partisine mensup bir milletvekili, Corona virüsüyle mücadelede inek idrarı kullanılmasını önerdi. Vekile göre kadim Hindu ritüelleri ve inek idrarı, “havadaki ve vücuttaki virüsü öldürür.”
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinden ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 3.491 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül Corona virüsü (COVID-19) salgını Hindistan’a da ulaşmış durumda. Hindistan’dan bir milletvekiliyse, COVID-19’la mücadele için kendi özgün yöntemini ortaya koydu.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletindeki Haridwar kentinin Laksar bölgesinden, iktidar partisi BJP’nin milletvekili olan Sanjay Gupta, kadim Hindu ritüellerinin ve inek idrarının havadaki ve vücut içindeki virüsleri öldüreceğine inanıyor. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Gupta, Hinduizmdeki Vedik ritüelleri uygulamanın virüsle mücadelede işe yarayacağını düşündüğünü söylüyor.

İnek dışkısı da önerdi

Eskiden insanların yerleri “dezenfektan” olarak inek dışkısıyla sildiğini ancak son zamanlarda bunun unutulduğunu savunan Hint milletvekili, bu geleneğin tekrar uygulamaya başlayan insanların evine virüsün girmeyeceğini iddia etti. Gupta, bunun da ötesinde, Hindistan’da “gaumutra” denilen inek idrarının da içilmesi gerektiğini söyleyerek, bu sayede virüsün vücuda bulaşmasının önleneceğini öne sürdü. Gupta, gaumutranın “büyülü antivirüs özellikleri bulunduğunu” iddia etti.

Gupta’nın bu açıklamalarından önce, Hindu Mahasabha isimli Hindu milliyetçisi bir grup, Corona virüsüyle mücadele adı altında “inek idrarı” etkinliği düzenlemişti. Grubun lideri Swami Chakrapani, etkinlik sırasında içmeleri için insanlara inek idrarı verdiklerini, ayrıca katılımcılara virüsle mücadele için vücutlarına inek dışkısı sürmelerinin gerektiğini hatırlattıklarını söylemişti.

İnek idrarı öneren ilk vekil Gupta değil. Daha önce de BJP Assam eyalet parlamentosunda milletvekili olan Suman Haripriya, inek idrarının etkili bir dezenfektan olduğunu ve COVID-19 tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürmüştü. Haripriya, “Hepimiz inek dışkısının çok faydalı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, inek idrarı bir ortamı arıtır. Covid-19’a karşı inek idrarı, inek dışkısı ile bir tedavi yönteminin bulunabileceğine inanıyorum” demişti.

Şu ana kadar Hindistan’da, 16’sı İtalyan turist olmak üzere toplamda 31 Corona virüsü vakasına rastlandı.




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