CONIFA Avrupa Başkanı Rischio, Spor Dairesi’nde Cahitoğlu ile görüştü

CONIFA Avrupa Başkanı Alberto Rischio, Spor Dairesi’nde Cahitoğlu ile görüştü

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği CONIFA, Avrupa Başkanı Alberto Rischio ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliği yapacağı “2023 Avrupa Futbol Şampiyonası”yla ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile birlikte Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret etti.

Spor Dairesi’nde gerçekleşen ziyarette Alberto Rischio turnuva ile ilgili olarak Cahitoğlu’na bilgi verdi.

Turnuva öncesi ülkeye gelerek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı ve yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Rischio tekrardan ülkede oldukları için son derece mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Alberto Rischio ve ekibini kabulünde açıklama yapan Hüseyin Cahitoğlu, 2023 yılında yapılacak olan organizasyona ev sahipliği yapacaklarından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine bu organizasyona destek vereceklerini ifade eden Cahitoğlu, turnuvanın kusursuz geçmesi için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.