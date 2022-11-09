Asil Nadir, Kıbrıs Medya Grubu’nu AKSA’ya satmaya çalıştı ama borçlarından dolayı TMSF engel oldu

Asil Nadir’in Kıbrıs Medya Grubu’nu satma girişimi Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (TMSF) tarafından durduruldu.
Elektrik şirketi AKSA ile uzun bir süredir pazarlık yapan Asil Nadir dün anlaşıp el sıkışması üzerine devreye TMSF girdi.
Asil Nadir’in Kıbrıs Endüstri Bankası döneminde oluşan borçları nedeniyle Kıbrıs Medya Grubu’nun binalar ve isim hakları dahil tümü TMSF’ye ipotekti
Satış işlemleri hakkında bilgi alan TMSF, Asil Nadir’e yazılı bir uyarı gönderdi, ipotekleri hatırlattı ve satış yapamayacağını kaydetti.