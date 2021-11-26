Come on Sörling!

İsveç Masa Tenisi Federasyonu Başkanı olarak 2019’da ülkemize gelip Masa Tenisi Federasyonu ile resmi temas kuran ve salonda masa tenisi oynayan Petra Sörling, o gün yaptığı açıklamada KKTC masa tenisçilerinin olimpiyatlarda yarışabilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtmişti ve kendisi şimdi Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Başkanı oldu.

Sörling yayınladığı manifestoda son 6 aydır yapmış olduğu kampanya sonunda çok yakın bir gelecekte Dünya’nın değişik bölgelerinin ITTF tarafından tanınacağına güçlü bir şekilde inanmaya başladığını belirtmişti. Sörling başkan seçilmesi sonrasında yaptığı açıklamada, “Tüm masa tenisçileri bir çatı altında birleştirmek gerektiği açıktır ve ben bu durumu sağlamak için var gücümle çalışmaya hazırım” dedi

Ahmet ÖZSOY

İki yıl önce KKTC Masa Tenisi Federasyonu’nun daveti üzerine İsveç Masa Tenisi Federasyonu Başkanı sıfatı ile ülkemize gelen Petra Sörling artık dünya masa tenisinde söz sahibi. Ülkemize geldiği 2019 yılında Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Mali İşler Sorumlusu ve İsveç Federasyon Başkanı olan Petra Sörling federasyonumuzun salonunda masa tenisi de oynamıştı ve birlikte fotoğraflar çektirmişti.

Petra Sörling, şimdi Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı oldu.

Başkan Sörling yayınlamış olduğu manifestoda son 6 aydır yapmış olduğu kampanya sonunda çok yakın bir gelecekte Dünya’nın değişik bölgelerinin ITTF tarafından tanınacağına güçlü bir şekilde inanmaya başladığını belirtti. Sörling açıklamasına devamla şunları belirtti:

“Tüm masa tenisçileri bir çatı altında birleştirmek gerektiği açıktır ve ben bu durumu sağlamak için var gücümle çalışmaya hazırım.”

2019’DA NE DEMİŞTİ?

Petra Sörling 2019 yılında ülkemizde yaptığı temaslar sonrası çok güzel açıklamalar yapmış ve sporcularımıza umut vermişti. Şu anda ITTF Başkanı olanı Petra Sörling’in o zamanlar yaptığı açıklaması şöyle olmuştu.

“Irak’taki göçmenleri olimpiyatlarda “Göçmenler takımı” adı altında yarışmasını sağladık. KKTC masa tenisçilerinin de yarışması niye olmasın?

ITTF’in görevi, sorunlu yerlere çözüm bulmaktır.

Zaten özel turnuvalara katılabilirsiniz. Önemli olan uluslararası turnuvalara katılmaktır.

Ayni durumda olan Irak göçmenlerinde bu sorunu çözdük. Sizin için de elimden geleni yapmaya çalışacağım.”

Havadis Gazetesi Spor Müdürü ve Kıbrıs Objektif haber sitesi genel yayın yönetmeni olarak, ITTF Başkanı seçilen Petra Sörling’i kutluyor ve 2019’da yaptığı açıklamalar doğrultusunda kendisinden bir açılım bekliyoruz.

Haydi Sörling!

Come on Sörling!