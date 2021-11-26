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Derbide kazanan DAÜ: 3-2  

26 Kasım 2021





Voleybol Erkekler Ligi’nde Mağusa Derbisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa Spor Akademisi’ni 3-2 yenmeyi başardı.

 




Voleybol Kadınlar ev Erkekler Ligi’nde ikinci devre 3 maçla başladı.



Kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erkekler Ligi’nde de Vakıflar liderliklerini sürdürüyorlar.

 

Beş setlik maç DAÜ’nün: 3-2

Erkekeler Ligi’nde haftanın zorlu maçında iki Gazimağusa takımı karşı karşıya geldi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi beş setlik büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Mağusa Spor Akademisi’ni 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan taraf oldu. Mağusa Spor Akademisi ise ikinci yenilgi ile tanıştı.

Erkekler Liginde lider Vakıflar, Lefkoşa da konuk ettiği Karpaz Gate Marina yı zorlanmadan 3-0 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

 

Kadınlarda KGM galip: 9-3

Kadınlar Ligi’nde ise Karpaz Gate Marina, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda konuk olduğu Vakıflar’ı 3-1 lık skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

 

U 14 Ligine devam

Voleybl U14 Kızlar Liginde 6. Hafta maçları bu akşam oynanacak.

U18 Kızlar Liginde ise 6. Hafta müsabakaları Pazartesi akşamı yapılacak.

 

Kadınlar Ligi

Takımlar          O         G         M        AS       VS       P

1.DAÜ                       2          2          –           6          –           6

2.KGM           3          2          1          6          4          6

3.Vakıflar       3          –           3          1          9          0

 

Erkekler Ligi

Takımlar          O         G         M        AS       VS       P

1.Vakıflar       4          4          –           12        2          10

2.MSA                        4          1          3          8          7          7

3.KGM           4          1          3          3          9          6

4.DAÜ                       4          1          3          5          11        2

 



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26 Kasım 2021


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