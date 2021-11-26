Derbide kazanan DAÜ: 3-2  

Voleybol Erkekler Ligi’nde Mağusa Derbisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa Spor Akademisi’ni 3-2 yenmeyi başardı.

Voleybol Kadınlar ev Erkekler Ligi’nde ikinci devre 3 maçla başladı.

Kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erkekler Ligi’nde de Vakıflar liderliklerini sürdürüyorlar.

Beş setlik maç DAÜ’nün: 3-2

Erkekeler Ligi’nde haftanın zorlu maçında iki Gazimağusa takımı karşı karşıya geldi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi beş setlik büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Mağusa Spor Akademisi’ni 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan taraf oldu. Mağusa Spor Akademisi ise ikinci yenilgi ile tanıştı.

Erkekler Liginde lider Vakıflar, Lefkoşa da konuk ettiği Karpaz Gate Marina yı zorlanmadan 3-0 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Kadınlarda KGM galip: 9-3

Kadınlar Ligi’nde ise Karpaz Gate Marina, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda konuk olduğu Vakıflar’ı 3-1 lık skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

U 14 Ligine devam

Voleybl U14 Kızlar Liginde 6. Hafta maçları bu akşam oynanacak.

U18 Kızlar Liginde ise 6. Hafta müsabakaları Pazartesi akşamı yapılacak.

Kadınlar Ligi

Takımlar O G M AS VS P

1.DAÜ 2 2 – 6 – 6

2.KGM 3 2 1 6 4 6

3.Vakıflar 3 – 3 1 9 0

Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS VS P

1.Vakıflar 4 4 – 12 2 10

2.MSA 4 1 3 8 7 7

3.KGM 4 1 3 3 9 6

4.DAÜ 4 1 3 5 11 2