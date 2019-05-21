Çoğu bitti azı kaldı

Cumhurbaşkanı tarafından 7 gün önce hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar, resmi ve gayri resmi temasları sonucunda Halkın Partisi ile anlaşmanın eşiğine geldi

İLKELERDE ANLAŞTILAR: UBP Genel Başkanı Tatar, dün HP Genel Başkanı Özersay ile bir araya gelerek genel ilkeler ve prensipler konusunda son noktayı koydu. Gün boyunca iki parti arasında yapılan yazışmalarda “prensipler” konusunda varılan uzlaşı, iki genel başkanın el sıkışması ile bağlanmış oldu

7’YE 3: UBP ve HP Genel Başkanları dünkü temasları çerçevesinde hükümet oluşumunu da ele aldı. UBP Genel Başkanı Tatar, Havadis’e yaptığı açıklamada 7’ye 3 formülü üzerinde uzlaştıklarını söyledi. Buna göre HP, yeni koalisyonda ancak mevcut bakanlıklarını koruyacak

İŞE YARAMADI: HP Genel Başkanı Özersay, dün gün boyu devam eden pazarlıklarda Spor Dairesi’nin kendi partisine bağlı bakanlıklardan birinde olmasında ısrar etti. Ancak UBP Genel Başkanı Tatar’ın “bu konu tartışmaya açık değil. Uzlaşamazsak, erken seçim hükümeti de olasılıklar dahilindedir” yaklaşımı nedeni ile HP’nin ısrarı işe yaramadı

SON SÖZ PM’LERİN: İki parti genel başkanının bakanlık dağılımı ve prensiplerde vardığı uzlaşı bugün heyetler arası toplantıda ele alınacak. Heyetlerin son şeklini vereceği uzlaşı, akşam saatlerinde UBP ve HP parti meclislerinde ele alınarak son söz söylenecek

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi başkanı, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün gün boyunca temaslarda bulundu.

İki partinin başkanları yaptıkları temaslar sonucunda genel ilkeler ve prensipler konusunda anlaştı.

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi, dün yapılan resmi ve gayri resmi temaslarda hükümet oluşumunu da ele aldı.

İki parti, bakanlıklarda 7’ye 3 formülünde anlaşırken Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Spor Dairesi’nin kendi partisine bağlı bakanlıklardan birinde olmasında ısrar etti ancak UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bu konunun tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmalarında gelinen aşamayı Havadis’e değerlendirdi.

Tatar: PM onay verirse nikâhı kıyacağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu temel prensipler üzerinde epeyce yol aldıklarını, kurum ve kuruluşlar konusunda da net pozisyonlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Ersin Tatar, bugün Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Merkezi’nde heyetler arası bir görüşme olacağını, bu görüşmeden çıkacak olumlu sonuca göre de akşam saatlerinde UBP Parti Meclisi’nin toplanacağını kaydetti.

Ersin Tatar, “Parti Meclisi’nden de olumlu sonuç çıkarsa artık Halkın Partisi ile bu nikâhı kıyacağız” diye konuştu.

Bakanlıklarda 7’ye 3

UBP Genel Başkanı Tatar, Halkın Partisi ile koalisyon kurulması halinde bakanlıkların dağılımının 7’ye 3 şeklinde olacağını kaydetti.

Tatar, “Koalisyon kurulması halinde Halkın Partisi mevcut bakanlıklarında devam edecek, 7 bakanlığı Ulusal Birlik Partisi alacak” diye konuştu.

UBP-HP Koalisyonunda, HP, mevcut bakanlıklarda, mevcut bakanlarıyla görevi sürdürecek, Başbakanlık ve diğer 7 bakanlık UBP’de olacak. Buna göre, bakanlıkların dağılımı şöyle olacak:

BAŞBAKANLIK: UBP

MALİYE BAKANLIĞI: UBP

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI: UBP

SAĞLIK BAKANLIĞI: UBP

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI: UBP

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: UBP

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI: UBP

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI: UBP

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HP

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: HP

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HP

Senin: Bakanlıklar konusu başkanlar arasında

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, iki parti arasında bakanlıklar, daireler, kurum – kuruluşlar ve bu kurumlardaki temsiliyetler konularında karşılıklı öneriler yapıldığını belirterek HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da belirtti gibi bir koalisyon hükümetinin; temel ilkeleri ve çalışma kurallarının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Yenal Senin, Bakanlık ve müdürlük konularının başkanlar arasında görüşüldüğünü belirtti.

Dün yaşananlar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi’nin (HP) koalisyon hükümetiyle ilgili görüşmeleri dün gün boyunca sürdü.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, dün sabah Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “bugün için henüz heyetler arası bir görüşme planlanmadı, başkanlar düzeyinde de bir görüşme olup olmayacağıyla ilgili kesin bir şey de söyleyemem” dedi. Tatar’ın bu açıklamasından hemen sonra iki parti ayrı ayrı grup toplantısı yaptı, koalisyon hükümetiyle ilgili görüşmelerini değerlendirdi.

UBP ve HP koalisyon hükümetiyle ilgili genel başkanlar öğleden sonra da telefonda görüştü.

Meclis’te grup toplantısı yapıldı

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyon hükümetiyle ilgili görüşmelerini grup toplantısında değerlendirdi.

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi’nin Cumhuriyet Meclisi’nde ayrı ayrı gerçekleştirdiği yaklaşık bir saatlik grup toplantısının ardından, Genel Başkanlar açıklama yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Ana prensiplerde anlaşırsak, detayları konuşmak için heyetler biraraya gelecek. Şu an heyetler arası bir toplantı söz konusu değil, Özersay’la önce telefonda görüşeceğim, zemin varsa yüz yüze görüşeceğiz” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise, “Süreç devam ediyor, toplumsal sorumluluğumuz gereği eğer imkan varsa, bu çalışmaları sonuca ulaştırmak için çaba ortaya koyuyoruz. Olur mu, olmaz mı şimdi bir şey diyemem” dedi. Özersay, görüşmeleri çokta uzatma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Özersay, “Hükümet kurulması durumunda temel prensipler ne olacak? Çalışma kuralları ne olacak? Bunlar konusunda anlaşmamız gerekli. Bunlar bizim için önemli meseleler, diğer yandan da bakanlıklar, daireler, kurum, kuruluşlar konusunu netleştirmemiz gerek” dedi.

Telefonda görüştüler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) Cumhuriyet Meclisi’nde ayrı ayrı gerçekleştirdiği grup toplantılarının ardından genel başkanlar telefonda da görüştü.

UBP Genel Başkanı Başkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı kısa açıklamada, “Bir takım şeyler konuşulmaya devam ediliyor. Görüşmeler sürüyor. Kamuoyuna gerekli açıklama yapılacak” dedi.

Milletvekilleriyle UBP Genel Merkezi’nde değerlendirme toplantısı yapan Tatar, bu akşam UBP Parti Meclisi’nin toplanabileceğini de belirtti.