Çocukluk hayali gerçek oldu

Lefkoşa’nın tanınmış sahaflarından Ali Yapıcıoğlu, emekli olduktan sonra okuduğu kitapları hobi amaçlı satmaya karar vererek dükkan açtı.

Kardelen Göksu

Yıllardır Büyük Han’da sahaflık (eski kitap satıcısı) yapan Yapıcıoğlu, çocuk yaşlardan itibaren okuduğu kitaplarını özenle sakladıktan sonra, emekliliğiyle birlikte hobi amaçlı satmaya karar vererek sahaflık işine başladı.

Hobi olarak başladım

74 yaşındaki Lefkoşalı sahaf Ali Yapıcıoğlu, “Küçüklüğümde merakımla topladığım kitaplarımı emekli olduktan sonra evde biriktiğini görünce böyle değerlendirdim. 2002 yılından beri Büyük Handayım. 40 yıl inşaat müteahhitliği yaptım ve sahaflığa geçtim. Benim için toplamak ve biriktirmek bir yaşam şeklidir” dedi.

Posta pulu da biriktiriyor

Sahaf Yapıcıoğlu, “İlkokuldan gelen bir diğer merakımda posta pullarına, 17 farklı koleksiyonum daha var ve asıl ilgim posta pullarına. Türkiye de, Kıbrıs’ı temsil ederek birçok ödül kazandım” diyerek konuştu.

Kitap okumayı çok seviyor

Sahaf Ali Yapıcıoğlu, “3 bine yakın kitap okudum. Kitap okumak beni çok mutlu ediyor ve çokta severek okuyorum. Burada birçok dilde kaleme alınan yayınlar var. İtalyanca, Fransızca, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Rumca” dedi.