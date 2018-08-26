Bir yılda 21 bin çağrı

Sarı yelekli 200 personel, 33 ambulans ile 17 istasyonda 365 gün aralıksız 112 Acil Servis’e gelen tüm çağrılara yanıt veriyor

GÜNDE 59 ÇAĞRI: 112 Acil Servis, geçen yıl 21 bini aşkın çağrıya yanıt verdi. Ada genelindeki istasyonlarda görev yapan 200 personel, 33 ambulansla günde ortalama 59 çağrıya yanıt veriyor

İLK SIRADA LEFKOŞA: 2017’de 112 Acil Servis’e en fazla çağrı Lefkoşa bölgesinden yapıldı. Lefkoşa’dan gelen 4 bin 954 çağrıyı, 3 bin 798 çağrıyla Girne izledi. Geçen yıl Mağusa’dan yapılan çağrı sayısı ise 3 bin 095 oldu

1 AYDA 501 ÇAĞRI: Geçen yıl Lefkoşa için en yoğun ay, 501 çağrının yapıldığı Mart ayı oldu. Aynı ayda Akçiçek Acil Servisi 359 çağrıyı yanıt verdi. Mağusa için ise 310 çağrıya yanıt verilen Kasım en yoğun ay oldu

Devrim DEMİR

KKTC genelinde 17 istasyondan, 33 ambulans ile acil sağlık hizmeti veren 200 “112 Acil Servis” personeli, verilere göre 2017 yılının tamamında hiç durmadan soluksuz görevdeydi.

Dünyada “sarı yelekli, mavi ışıklı melekler” diye nitelendirilen “112 Acil Servis” çalışanları, geçtiğimiz yıl ada genelinde 21 bin 556 yardım çağrısı aldı.

2017 yılında en fazla çağrı Lefkoşa bölgesinden alınırken, ikinci sırada Girne, üçüncü sırada ise Mağusa yer aldı. Bir yıl içinde aylara göre 112 Acil Servis istasyonlarına yapılan çağrılarda Lefkoşa Devlet Hastanesi 112 Acil Servis telefonları Mart ayında 501, Mağusa Hastanesi 112 telefonları Kasım ayında 310 çağrı aldı.

Girne Akçiçek 112 Acil Servis Mart ayında 359 çağrıyı yanıtladı.

En fazla ihbar Lefkoşa’dan alındı

“112 Acil Servis”ine 2017 yılının tamamında 21 bin 556 yardım çağrısının 4 bin 954’ü Lefkoşa merkezden yapılırken, yardım çağrılarının 3 bin 798’i Girne merkezden, 3 bin 095 Mağusa’dan, bin 134 Yeşilyurt’tan, 701’i Ercan’dan, bin 475 Güzelyurt’tan, 955’i İskele’den, Lapta’dan 913, Akdoğan’dan 791, 522’si Çamlıbel’den, 181’i Dipkarpaz’dan, 804 Erenköy’den, 556 Geçitkale’den, 955’i İskele’den, 366’sı Maraş’tan, 623’ü Mehmetçik’ten ve 488’ ise Tatlısu’dan yapıldı.

33 ambulans, 200 personel

“112 Acil Servis”in KKTC genelinde 17 istasyonu var. “112 Acil Servis” toplamda 33 ambulansla hizmet veriyor.

Yaşam ile ölüm arasındaki o incecik çizgide toplamda 200 sarı yelekli, mavi ışıklı melek görev alıyor.

Buna göre, Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesindeki “112 Acil Servis”te 10 hemşire, 13 şoför, Girne Akçiçek Hastanesi bünyesindeki “112 Acil Servis”te 18 hemşire, 8 şoför, Mağusa Devlet Hastanesi bünyesindeki “112 Acil Servis”te 7 hemşire, 10 şoför görev alırken “112 Acil Servis”, Cengiz Topel Hastanesi’nde 11 hemşire, 6 şoför, Güzelyurt’ta 5 hemşire, 5 şoför, Akdoğan’da 6 hemşire, 3 şoför, Çamlıbel’de 3 hemşire, 2 şoför, Dipkarpaz’da 3 hemşire, 2 şoför, Erenköy’de 7 hemşire, 5 şoför, Geçitkale’de 3 hemşire, 3 şoför, İskele’de 6 hemşire, 4 şoför, Lapta’da 5hemşire, 4 şoför, Maraş’ta 3 hemşire, 1 şoför, Mehmetçik’te 6 hemşire, 3 şoför, Tatlısu’da da 2 hemşire, 2 şoför, Lefke’de ise 2 hemşire 1 şoför ile hizmet veriyor.

“Panik yapmayın bize yardımcı olun”

“112 Acil Servis” personeli acil yardım için arayan vatandaşların kendilerine yardımcı olmalarını istedi. “112 Acil Servis”i arayarak yardım isteyen vatandaşları sağduyulu ve daha sakin olmaları gerektiğini ifade eden çalışanlar şunları söyledi:

“Biz ekip olarak en kısa zamanda çağrılan her vakaya gitmek için yollarda yarışıyoruz. Trafik yoğunluğu ve bazı sürücülerin ambulansa duyarsızlığı bizim için çok büyük bir sıkıntı ve zaman kaybı. “112”yi arayan vatandaşta sürekli bir panik var böyle olunca biz de telefonda sakinleşmeleri için soru sormak zorundayız. Ambulansı olay yerine yönlendirirken, tam adres verilmeli, hastanın durumu anlatılmalı ama bu tür sorular karşısında birçok vatandaş bize tepki gösteriyor. Sorularımızın amacı olay yerine ulaşana kadar vatandaştan doğru bilgileri alabilmektir.”

Yollarda insan çığlığını duyun

“112 Acil Servis” çaldığı her sirende aslında hayatta kalma mücadelesi veren bir insanın çığlığını duyurmaya çağırıyor.

“112 Acil Servis” personeli görevini yapmaya yapıyor da bazı duyarsız vatandaşlar, ambulans sireni ile yankılanan bu çığlıklara ısrarla kulak tıkıyor.

Trafikte öncelikli geçiş hakkına sahip olmasına rağmen, ambulansın önü her zaman açılmıyor. Zaten ülke genelinde bir “112 Acil Servis” yolu yok bir de duyarsız sürücüler tarafından yapılan gelişi güzel parklar, sireni duymazlıktan gelme, durak olmayan yerlerde durma gibi birçok neden ambulansa zaman kaybı yaşatıyor.