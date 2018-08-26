Gençlere konut müjdesi

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Havadise açıklamalarda bulunarak kanalizasyonu, gençler için konut, imar planı ve birçok konudaki hedeflerinden bahsetti

YENİ YAPILAŞMA VAR: Özçınar: Güzelyurt’ta yeni bir yapılaşma söz konusudur. Yeni gelişim alanları mevcuttur ve öğrenciye dayalı bir alan oluşturulmuştur. Öğrenci profiline ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek beklentilere yönelik olarak bir çalışma oluşturmak hedefindeyiz

İMAR PLANI ŞART: Özçınar: İmar açısından şu anda sıkıntımız olmasa bile, imarı disipline edebilecek bir yapıya ihtiyaç vardır. Özellikle Kalkanlı bölgesi çok hızlı gelişen bir bölge ve orada imar yasalarının biran evvel hayat bulmasını şarttır. Aksi halde daha büyük sorunlarla boğuşmak zorunda kalacağız

MALİYETLERİ AZALTMALIYIZ: Özçınar: temizlik konusunda vatandaşın belediyenin temizlik işini kolaylaştırmasını bekliyoruz. Evsel atığın dışındaki atıklar konusunda bir disipline ihtiyaç var. Çünkü bu atıklar maliyet artışlarımızı yükseltiyor. Bizim için önemli olan temizlikle ilgili büyük oranda olan gider fazlalığımızı aşağıya çekmektir

SORUNLARI BİRLİKTE AŞMALIYIZ: Özçınar: Ekonomik açıdan kötü giden süreci sadece belediyelerden bekleyerek aşabilme şansımız yoktur. bu süreci sadece Hükümetten bir şeyler yapmasını bekleyerek de aşamayız. Kentler, bölgeler ve halk olarak hep birlikte bu sorunu kendimizin kabul edip aşabilmek zorundayız

Eniz ORAKCIOĞLU

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt ve Güzelyur’ta bağlı köy ile bölgeler konusunda Havadise konuştu. Özçınar, yapılan ve yapılacak olan icraatlardan bahsederek sorunlar ve yapılması gerekenlerle ilgili olarak birçok konuda açıklamalarda bulundu. Özçınar, Güzelyurt’ta yeni bir yapılaşmanın söz konusu olduğunu da söyleyerek yeni gelişim alanları mevcut olduğunun da altını çizdi.

Özçınar, öğrenciye dayalı bir alan oluşturulduğunu ifade etderek, Öğrenci profiline ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek beklentilere yönelik olarak bir çalışma oluşturulması gerektiğini söyledi

“Güzelyurt’ta yeni bir yapılaşma söz konusu”

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt’ta projelerin devam ettiğini söyleyerek, projelerde müteahhitlerden kaynaklı gecikmelerin olabildiğini belirtti. Koydukları hedefleri ve vaat etiklerini yerine getirebilmek için çalıştıklarını vurgulayan Özçınar,

Güzelyurt’ta yeni bir yapılaşmanın söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Güzelyurt’ta yeni gelişim alanları mevcut olduğunun altını çizen Özçınar, öğrenciye dayalı bir alan oluşturulduğunu ifade etti. Öğrenci profiline ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek beklentilere yönelik olarak bir çalışma oluşturmamız gerektiğine dikkat Çeken Özçınar, Belediye meclisinin önerileri ve oluşturacakları hedeflerle bunu bütünleştirip hedefe ulaşmayı istediklerini kaydetti.

“Kalkanlı’ya imar planı şart”

İmar açısından uyguladıkları imarda şu anda sıkıntıları olmasa bile, imarı disipline edebilecek bir yapıya ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Özçınar, öncelikle Kalkanlı bölgesinin çok hızlı gelişen bir bölge olması nedeni ile orada imar yasalarının biran evvel hayat bulmasını hedeflediklerini kaydetti. İmar planlarının hazırlanma yetkisinin Şehircilik Planlama Dairesinde olması nedeni ile bir gecikme olsa bile bu konuda baskı unsuru oluşturacaklarını ve Kalkanlı Bölgesinin imar açısından disipline edilmesi için çalışacaklarını söylen Özçınar, aksi halde daha büyük sorunlarla boğuşmak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

“Kalkanlı’nın en büyük problemi kanalizasyon”

Kalkanlı’nın şu anda en önemli sorunlarından bir diğerinin ise kanalizasyon sorunu olduğunu aktaran Özçınar, “Kalkanlı’nın büyüyen bir yapısı olduğu için kanalizasyon talepleri artıyor. Güzelyurt’ta bu sorun neredeyse çözülmüş olsa bile bunun gelişme alanlarını da kapsayacak bir çalışmaya girilmesi gerekir. Şu anda bizi bekleyen en önemli sorun hedeflenen tarihten önce nüfus çoğalmasına bağlı kanalizasyon sorunudur. Bu bağlamada da 2’inci üniteye yönelik çalışmaları hızlandırdık. Bunların yanında AB Projeleri içerisinde 2019 bütçesine dahil olacağı noktasında sinyaller alıyoruz. Zaten AB ile ilgili olan projeler devam ediyor ve geri dönüşüm projemiz bunların başında geliyor” dedi.

“Kriz döneminde vatandaş bize yardımcı olmalı”

Yaşanan ekonomik krizle ilgili ve Dövizin yükselerek Türk Lirası’nın değer kaybetmesi doğrultusunda açıklamalar yapan Özçınar, Vatandaşımızdan beklentilerinin kriz döneminde belediyenin maliyetlerini artıracak davranışlardan uzaklaşması olduğunu belirtti. Bilhassa temizlik konusunda vatandaşın belediyenin temizlik işini kolaylaştırması gerektiğini söyleyen Özçınar, “Örneğin bir gün temizlediğimiz bir sokakta ertesi gün aynı kirliliği bulmamamız gerekir. Bizde bu konuda belli bölgeler oluşturuyoruz. Öncelikle Bostancı’da bunu başarmaya çalışıyor ve buna dayalı olarak diğer bölgelerimizde belli bir günün dışında evsel atığın dışındaki atıklar konusunda bir disipline ihtiyaç var. Çünkü bu atıklar maliyet artışlarımızı yükseltiyor. Bizim için önemli olan temizlikle ilgili büyük oranda olan gider fazlalığımızı aşağıya çekmektir. Örneğin haftada 2 olan çöp toplama gününün vatandaşın gayretiyle 1’e düşmesini sağlayabilirsek en azından bu konuda maliyetlerimiz kontrol altına alınabilir” şeklinde konuştu.

“Su da kart sistemine geçiyoruz”

Belediyeye olan birikmiş alacaklarla ilgili ise biran evvel kişilerin Güzelyurt Belediyesine başvurup bu konudaki çözüm önerilerini ulaştırması gerektiğini söyleyen Özçınar, su tahsilatını artırmak için kart sistemine geçeceklerin vurguladı. Kart sistemine geçilirken denetimlerinde aynı oranda artırılması gerektiğinin altını çizen Özçınar, kayıp kaçağın mümkün olduğunca azaltmadığı müddetçe vatandaşların su maliyetlerini karşılayabilme şanslarının olmadığını belirtti ve bu yöndeki çalışmalarını hızlandıracağını söyledi.

“Güzelyurt’a 2019 yılında toplu konut projemiz var”

Ülkemizin küçük bir yer olduğunu ve göç sorununun ülkemizin genel sorunu olduğunu vurgulayan Özçınar, İnsanlar genellikle merkezlere kaçışının söz konusu olduğunu kaydetti. Bu bağlamda da gençlerin özellikle kırsal bölgelerde yani göç veren bölgelerde göç etmemesini sağlamak için konut edindirme konusunda gençlere yardımcı olmak gerektiğinin altını çizen Özçınar, Kendi seçim vaadinde de konut edindirmenin yer aldığını ve bu konuda hedefleri olduğunu kaydetti. Toplu konut projelerine başlamak istediklerine dikkat çeken Özçınar, bu projeye başlamadan önce maliyetlerin biraz daha aşağıya inmesini beklediklerini, çünkü oluşan yapı ile maliyetlerin yine yukarıya çıktığını ifade etti. Arazi tahsisinde İçişleri Bakanlığının arazi maliyetlerini minimize etmesi ve vatandaşlara daha ucuz kredilerle konut imkanları sunmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Özçınar,

Yeni yasa çalışmalarında “İçişleri Bakanlığı ile Belediyeler toplu konut projelerini birlikte yürütebilir” diye bir madde koymak istediklerini aktardı. Özçınar, Yasa ile bu hedefim gerçekleşmemesi durumunda Güzelyurt Belediyesi olarak özelde vaatleri olan toplu konut projelerine 2019 gibi adım atmak istediklerine dikkat çekti.

Ülkenin en büyük kent parkı

Güzelyurt Bölgesinde süren icraatlarla ilgili konuşan Özçınar, “Bizim hedefimiz yeni yıldan önce, Kent Parkı tamamlamak ve yeni Açık Pazarı açmaktır. Kent Park konusunda meydan düzenleme çalışmaları devam ediyor, ama müteahhit gecikmesi var ve krizin bize yansımaları bu alanda deva ediyor. Şu anda meydan projemiz bitmiştir, ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bize oyun grupları ile ilgili ve ağaçlandırma yönünde desteği var. Ağaçlandırmayı Eylül, Ekim aylarında gerçekleştireceğiz ki şu anda mevcut ağaçlandırmamızı yaptık ve ilaveten gelecek olan, kendi yapımıza uygun ağaçlandırmamızı da yapacağız .

2019 sonu Meydan düzenlemesi ile birlikte Düğün alanından, Atatürk Büstünden başlayarak geniş bir alana dağılan ve ülkemizin en büyük kent park alanını yaratmış olacağız. Kent Park, Yaşana bilir, bisiklet ve yürüyüş yolları ile oyun gurupları olan, Stadyum ve diğer spor alanlarının da içerisinde olduğu komplike, özlenen ve bulunan bir alan olacak.”

Açık Pazar projesi sona yaklaştı

Açık Pazarın birinci bölümünün bitiğini ve meydan bittikten sonra pazarın da açılışının gerçekleşeceğini söyleyen Özçınar, İhalenin bugün bitmesi gerektiğini ama gecikmelerin istenmeyen sebeplerle devam etiğini belirtti. Müteahhitin şu anda çalıştığını aktaran Özçınar, Yeşil alan ve toprak düzenlemelerini tamamladıklarını, projede yer alan süs havuzları ve otoparkında tamamlanması ile Açık Pazarın hazır hale geleceğini belirtti.

“Sorun hepimizin birlikte aşacağız”

Özçınar sözlerine son verirken şunları söyledi; “Ekonomik açıdan kötü giden süreci sadece belediyelerden bekleyerek aşabilme şansımız yoktur. bu süreci sadece Hükümetten bir şeyler yapmasını bekleyerek de aşamayız. Kentler, bölgeler ve halk olarak hep birlikte bu sorunu kendimizin kabul edip aşabilmek zorundayız”