“Çocukluk Çağı Kanserleri” konulu eğitimler devam ediyor

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin “1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlediği ve Temel Onkolog Mine Çağlar’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitimler devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre eğitimler, 21 Şubat saat 09.40’da Şehit Hasan Cafer İlkokulu’nda ve 25 Şubat saat 09.40’da 23 Nisan İlkokulu’nda devam edecek.

”Kanser Hastalığı Nedir?” ”Kanser Hastalığına Neler Sebep Olur?” ”Hastalıktan Nasıl Korunuruz?” gibi konulara yer verilecek seminerde, Temel Onkolog Mine Çağlar çocukların sorularını da yanıtlayacak.