Çocuk SağlığıKanserSağlıkYaşam

“Çocukluk Çağı Kanserleri” konulu eğitimler devam ediyor

19 Şubat 2020

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin “1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlediği ve Temel Onkolog Mine Çağlar’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitimler devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre eğitimler, 21 Şubat saat 09.40’da Şehit Hasan Cafer İlkokulu’nda ve 25 Şubat saat 09.40’da 23 Nisan İlkokulu’nda devam edecek.

Kanser Hastalığı Nedir?” ”Kanser Hastalığına Neler Sebep Olur?” ”Hastalıktan Nasıl Korunuruz?” gibi konulara yer verilecek seminerde, Temel Onkolog Mine Çağlar çocukların sorularını da yanıtlayacak.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bir ormanda bulundu

ABD’de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya’da bir ormanda bulundu

17 Şubat 2020
Photo of Randevu hattı devre dışı kaldı

Randevu hattı devre dışı kaldı

17 Şubat 2020
Photo of ‘Usain Bolt’u geçen’ Hintli manda koşucusu milli takım elemeleri davetini reddetti

‘Usain Bolt’u geçen’ Hintli manda koşucusu milli takım elemeleri davetini reddetti

17 Şubat 2020
Photo of Corona virüsünü (Covid-19) 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

Corona virüsünü (Covid-19) 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

17 Şubat 2020
Photo of Trans yağ uyarısı: Hazır ve paketli yiyeceklere dikkat!

Trans yağ uyarısı: Hazır ve paketli yiyeceklere dikkat!

17 Şubat 2020
Photo of Yarından itibaren yağmur bekleniyor

Yarından itibaren yağmur bekleniyor

17 Şubat 2020
Photo of Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor

Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor

17 Şubat 2020
Photo of Mutluluğun kaynağı para değil, spor

Mutluluğun kaynağı para değil, spor

15 Şubat 2020
Photo of Tütünde Zarar Azaltımı Nedir?

Tütünde Zarar Azaltımı Nedir?

15 Şubat 2020
Photo of Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı

Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı

14 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı