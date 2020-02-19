Gezi’ye beraat veren mahkeme üyelerine HSK’dan soruşturma izni

HSK, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi davasında ‘beraat’ kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 1’i tutuklu 6’sı firari 16 sanığın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandığı dava dün görüldü. Tüm sanıkların beraatine, tutuklu sanık Osman Kavala’nın ise tahliyesine karar verildi.

Ancak Kavala henüz tahliye edilmemişken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Kavala savcılığa sevk edildi.