Tüketiciler Derneği: Ürün güvenliği denetimleri yetersiz

KKTC Tüketiciler Derneği, tüketici sorunlarına çözüm bulmakta Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını savundu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yayımladığı basın bildirisinde, “Tüketicilere piyasada yaşamakta oldukları sorunlara seri olarak yardımcı olması ve çözümlemesi gereken Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmaları yapacak kadrolardan yoksun olan bakanlık mevcut amirlerin de emekliye ayrılması ile tamamen felç olmuş derneğimizin tüketicilere yardımları zora girmiş bulunmaktadır” dedi.

Bazı ekmeklerin kalitesinin gereken düzeyde olmadığını, tarihi dolmuş çocuk mamalarının yeniden tarihlendirilerek piyasaya sürüldüğünü savunan Işık, ürün güvenliği için hükümete işbirliği ve tedbir alma çağrısında bulundu.