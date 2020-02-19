Kıbrıs

Tüketiciler Derneği: Ürün güvenliği denetimleri yetersiz

19 Şubat 2020
Tüketiciler derneği

KKTC Tüketiciler Derneği, tüketici sorunlarına çözüm bulmakta Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını savundu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yayımladığı basın bildirisinde, “Tüketicilere piyasada yaşamakta oldukları sorunlara seri olarak yardımcı olması ve çözümlemesi gereken Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmaları yapacak kadrolardan yoksun olan bakanlık mevcut amirlerin de emekliye ayrılması ile tamamen felç olmuş derneğimizin tüketicilere yardımları zora girmiş bulunmaktadır” dedi.

Bazı ekmeklerin kalitesinin gereken düzeyde olmadığını, tarihi dolmuş çocuk mamalarının yeniden tarihlendirilerek piyasaya sürüldüğünü savunan Işık, ürün güvenliği için hükümete işbirliği ve tedbir alma çağrısında bulundu.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tuzla’da evinde ölü bulunan sakızcıoğlu’nun bedeninde darp izi yok

Tuzla’da evinde ölü bulunan sakızcıoğlu’nun bedeninde darp izi yok

18 Şubat 2020
Photo of Nevin Sakızcıoğlu ölü bulundu

Nevin Sakızcıoğlu ölü bulundu

18 Şubat 2020
Photo of Lefkoşa’ya yeni hastane konusu Meclis’te konuşuldu

Lefkoşa’ya yeni hastane konusu Meclis’te konuşuldu

18 Şubat 2020
Photo of İskele bölgesinde eğitim

İskele bölgesinde eğitim

18 Şubat 2020
Photo of Kayıp diye aranan genç arkadaşının evinde bulundu

Kayıp diye aranan genç arkadaşının evinde bulundu

18 Şubat 2020
Photo of Tatar: Maraş’ı açmakta kararlıyız

Tatar: Maraş’ı açmakta kararlıyız

18 Şubat 2020
Photo of Elektrik kesintisi iptali

Elektrik kesintisi iptali

18 Şubat 2020
Photo of İskele bölgesinde elektrik kesintisi

İskele bölgesinde elektrik kesintisi

18 Şubat 2020
Photo of Çavuşoğlu: Yabancı öğrencileri için eğitimcileri eğitmeyi amaçlıyoruz

Çavuşoğlu: Yabancı öğrencileri için eğitimcileri eğitmeyi amaçlıyoruz

18 Şubat 2020
Photo of Akansoy: Maraş’ta hassas davranılmalı

Akansoy: Maraş’ta hassas davranılmalı

18 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı