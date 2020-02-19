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Amsterdamlı yetkililer, yeni ‘erotik merkez’ kurarak Red Light’ı kurtarmayı planlıyor

19 Şubat 2020

Red Light bölgesindeki yoğun turist akınıyla uzun zamandır mücadele eden Amsterdamlı yetkililer bu sorunu ‘yeni erotik merkez veya seks oteli’ kurarak çözmek istiyor.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın genelevleriyle ünlü Red Light bölgesindeki yoğun turist akını ve beraberinde getirdiği sorunlarla mücadele konusunda kararlı olan yetkililer yeni bir planı gündeme getirdi.

Kentin ilk kadın belediye başkanı olan Femke Halsema, Red Light’a alternatif olarak, başka bir bölgede ‘erotik merkez’ kurulmasını önerdi. Bir diğer öneriyse internet üzerinden rezervasyon yapılabilecek ‘seks oteli’ oldu.

Tavanı camdan olacak

Femke Halsema, Red Light bölgesinde olan her şeyi içeren ancak farklı olarak bir binaya sığdırılan ‘erotik merkez’ fikrine sıcak baktığını söyledi.

Plana göre erotik merkez, beş katlı bir kompleksten oluşacak. Yaklaşık 100 seks işçisinin olacağı binada güzellik salonu, solaryum ve masaj salonu, kuaför, restoran, kafe ve bar yer alacak. Halsema’nın belirttiğine göre, seks tiyatrosu ve erotik kulüp de plana dahil edilebilir. Odaların bir merkez avluya açılacağı binanın tavanının da ‘gökyüzüne bakmaya’ olanak sağlaması bakımından camdan yapılması gündemde.

Seks işçilerinin, müşterilerle daha az yüz yüze geleceği ‘seks oteli’ planında ise çalışanlar turist akınından kurtulup, sadece internet aracılığıyla iletişim kurdukları müşterilerle birlikte olabilecek.

Yetkililer bu iki plan sayesinde Red Light üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltmayı ve seks işçilerinin koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Seks işçilerine, turistlere ve yerel halka danışılarak hazırlanan bu iki plan, beş seçeneğin arasından seçilerek belediye meclisine sunuldu. Amsterdam Belediyesi yaza kadar bir seçim yapıp, nihai kararını verecek.

Yetkililer daha önce de Red Light bölgesine yapılacak turistik turları yasaklamıştı.




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