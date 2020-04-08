Çocuğunun testi pozitif çıkan baba kendini karantinaya aldırdı

Lapta’da Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuğun babası Mustafa Seten Ekinci, kızıyla temasta bulunduğunu ifade ederek kendini karantinaya aldırdı.
Ekinci, sosyal medyadan dün yaptığı açıklamada, Lapta’da çıkan pozitif vaka sonucunda eski eşi, kızı ve oğlunun Lapta’daki celebrity hotelde karantinaya alındığını yapılan testler sonucunda kızının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi ve karantina sürecine başlandığını belirtti.
Ekinci, geçen hafta kızıyla temasta bulunduğu için bakanlıkla görüşüp test yapılmasını ve karantina altına alınmak istediğini kaydederek Lapta’daki karantina oteli olan celebrity hotele yerleştiğini ve test sonuçlarına ilişkin bilgi aldığında bu neticeyi kamuoyu ile paylaşacağını ifade etti.
Mustafa Seten Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir de çağrıda bulunarak vatandaşlardan evde kalmalarını istedi.
Mustafa Seten Ekinci’nin sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Değerli arkadaşlarım Lapta’da çıkan pozitif vaka sonucunda eski eşim, kızım ve oğlum Lapta’daki celebrity hotelde karantinaya alınmış yapılan testler sonucunda kızım covid-19 pozitif çıkmıştır. Bu gün öğle saatlerinde sağlık çalışanları tarafında ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoglu Devlet Hastahanesi’nde tedavi ve karantina sürecine başlanmıştır.. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta perşembe günü kızımla temasta bulunduğum için bakanlıkla görüşüp test ve karantina altına alınmak için Lapta’daki karantina oteli olan celebrity hotele saat 2 gibi yerleştim şu an itibarı ile pozitif ya da negatif herhangi bir netice almadım… Herhangi bir netice alır almaz bunu sizinle yeniden paylaşacağım… Şu an itibarı ile gerek ailem gerekse buradaki herkesle canı gönülden ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim . Eğer benim gibi endişeli gergin heyecanlı üzgün bir süreç geçirmek istemiyorsanız…. Lütfen….,. Evde kalın”