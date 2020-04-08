Çocuğunun testi pozitif çıkan baba kendini karantinaya aldırdı

Lapta’da Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuğun babası Mustafa Seten Ekinci, kızıyla temasta bulunduğunu ifade ederek kendini karantinaya aldırdı.

Ekinci, sosyal medyadan dün yaptığı açıklamada, Lapta’da çıkan pozitif vaka sonucunda eski eşi, kızı ve oğlunun Lapta’daki celebrity hotelde karantinaya alındığını yapılan testler sonucunda kızının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi ve karantina sürecine başlandığını belirtti.

Ekinci, geçen hafta kızıyla temasta bulunduğu için bakanlıkla görüşüp test yapılmasını ve karantina altına alınmak istediğini kaydederek Lapta’daki karantina oteli olan celebrity hotele yerleştiğini ve test sonuçlarına ilişkin bilgi aldığında bu neticeyi kamuoyu ile paylaşacağını ifade etti.

Mustafa Seten Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir de çağrıda bulunarak vatandaşlardan evde kalmalarını istedi.