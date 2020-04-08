Havuz suyu pırıl pırıl

Tonguç KOTAK

Başbakanlık Spor Dairesi, Koronavirüs salgını ile duran spor etkinliklerine rağmen sahalarda olduğu gibi Yüzme Havuzu’nda da bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Daireye bağlı çalışanlar Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan havuzun bakımına devam ediyorlar.

Yapılan bakımda havuzun düzenli temizliği, havuz suyunun günlük devrinin yapılması, havuz suyunun sıcaklık dengelerinin korunması ve dolayısı ile ısıtma sistemlerinin günlük sabit ısı için çalıştırılması yanı sıra, suyun kullanılır olması ve insan sağlığı açısından bakteri ürememesi için (zararlı asitlerin suda birikimini önlemek, klor ve PH dengeleri gibi ) havuzun mekanik kontrollerinin ve balans tanklarının günlük kontrolü de gerçekleştiriliyor.

Bu aradan faydalanarak uzun zamandır dinlendirilmeyen havuz suyu bu vesile ile yaza ve yeni sezona hazır hale getirilmiş ve tesis içerisindeki küçük tamirat işlemleri de yapılıyor.