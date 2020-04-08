Yaşam Ayavefe’den KKTC’ye destek

KKTC’de bir çok önemli yatırımı olan ve şu anda Londra’da bulunan İş İnsanı Yaşam Ayavefe, Koronavirüs ile mücadele eden Kıbrıs Türk halkına büyük katkılar yaptı.

Ayavefe, başta hızlı test kiti, oksijen makinesi, tulum, maske, hijyen seti ve daha birçok malzemenin KKTC’ye ulaştırılmasını sağladı.

Son olarak yolcu uçağı kargosunda ve iş insanı Mete Özmerter’in özel uçağıyla getirilen tıbbi malzemelerin çok büyük bir kısmı, Sağlık Bakanlığı’na Yaşam Ayavefe tarafından KKTC Sağlık Bakanlığı’na hibe edildi.

İş İnsanı ayrıca, KKTC’de öğrenim gören Türkiye ve 3.ülke öğrencilerinin de çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı, bunun yanısıra sivil halkın da kira yardımı ve temel ihtiyaç malzemeleri gibi bir çok konuda yanlarında oldu.

Yaşam Ayavefe bununla da kalmadı, grevde olan Büyükkonuk Belediyesi’nin 4 aydır maaş alamayan belediye çalışanlarının maaş ödemeleri için 1 aylık maaşları karşılığı nakdi ve gıda yardımında da bulundu.

Ayavefe yaptığı yardımlar üzerine şunları söylüyor;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin imkanlar dahilinde kriz sürecini en iyi şekilde yönettiğini düşünmekteyim. Bizler iş insanları olarak böylesi bir süreçte tereddüt etmeden tüm imkanlarımız ile devletin yanında olmalıyız. Bu sürecin ancak birlik ve beraberlikle aşılması mümkün. Dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren tüm şirketlerimle birlikte koyacağım her katkının ihtiyaçlı insanlara ve yaşam mücadelesi veren bireylere bir umut olacağının bilinci bizlere sonsuz bir mutluluk vermektedir.”

Krizle mücadele sürecinin devam ettiği sürece yardımlarının devam edeceğini belirten Ayavefe, tarihte birçok pandemik salgın yaşandığını fakat ilk kez din, dil, ırk, ülke farketmeksizin, insanoğlunun ayni gemide olduğunu hissetmesi gerektiğini ve verilen mücadelede başarının birlik ve beraberlikten geçtiğinin altını çizdi.

Ayavefe tam bir Kızılay ciddiyeti ve titizliğiyle yardımlarını sürdürürken, bu yardımları yerine ulaştıran, doğru kişilere ulaştığına emin olan, yardım götürdükleri adreslerde karşılaştıkları dramatik manzaralara duyarsız kalmayan ve gün sonu Yaşam abilerine “çok şükür bugün de görevimiz eksiksiz tamamlandı” diyebilmek için canını dişine takan ekibinin de canı gönülden çalışma şevkini görmemek, hissetmemek mümkün değil.

Ayavefe son olarak iş dünyasına yaptığı çağrıda;

“Gerek bu topraklarda doğan, gerekse rızkını bu topraklarda kazanan iş insanlarının, ileriki yıllarda, geriye dönüp baktıklarında vicdanen rahat olabilmeleri ve gelecekte bu ülkenin insanlarıyla ayni havayı, ayni güneşi paylaşabilmeleri için ‘kötü gün dostu’ olduklarını göstermeleri gerekmektedir. Yardım etme imkanı olan iş insanları, tereddüt etmeden ihtiyaçlı olanlara el uzatmalıdır.” dedi.