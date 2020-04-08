KıbrısSpor

“Teniste liglere devam edeceğiz”

8 Nisan 2020

Tonguç KOTAK


Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Kovid-19 önlemler süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm spor federasyonları gibi belirsiz salgın sürecinden olumsuz etkilendiklerini belirten Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, lige zorunlu olarak verilen ara yanı sıra Mali Genel Kurul, Hakem ve Antrenör Kursları, Ulusal Senior Turnuvası ve tüm yaş kategorilerini kapsayan ‘Ulusal’ turnuvayı da erteleme durumunda kaldıklarına işaret etti.

Gazioğlu “Evden çıkacağımız tarih Mayıs başı diye düşünürsek, 2 aylık bir hazırlık döneminin ardından faaliyet takvimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi planlıyoruz.

Nicosia Motors Tenis Ligi’nin hangi tarihte tekrar başlayıp, sonuçlanacağını, ülkede hayatın normalleşme sürecine girdikten sonra kulüplerimizle yapacağımız bir toplantı ile belirleyeceğiz. Bu yıl içerisinde ligimizi tamamlayıp sezon kaybetmeme hedefiyle bir karar vermek istiyoruz.

Bu süreçte tüm sporcularımız için, en kısa sürede, asgari antrenman programlarına devam edebilecek ortamın oluşması en büyük temennim” diye konuştu.

 



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