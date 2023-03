Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi

Küçükken oyun ve oyuncak ile ilgili hatıralarınız düşüyor mu ara sıra aklınıza. Bizim yaştaşlarmızın çocukluğunda iki küçük odun parçasını artı işareti şekline getirip üstüne sardığı kumaşlarla buppa( bebek ) yapan nenelermiz vardı.

Kış geceleri annemiz soyduğu portakal kabuğundan gülen-ağlayan suratlar yapar onları konuşturmamız için bizi teşvik ederdi . Öğlen ( ki bu zoraki olurdu ) “yatıp dinlenin yazın sıcağında dışarı çıkmak yok” denildiğinde evin sıvası düşmüş duvarlarında oluşan şekiller bizi çokça eğlendirirdi . Armenohor köyünde, harnıp ağacının altında, kırmızı kaya parçalarından yaptığımız mağracıklar ile kendimizi çok mühim hissederdik .

Köydeki Jale ablanın masallarını dinlemek için bile köyde ömür boyu kalabileceğimizi hissederdik.

Kişinin ilk zamanlarında kendisi ve dünyası İle ilgili öğrendiği şeyler bilimsel ve estetik buluşların kaynağıdır der Edith Cobb, “ The Ecology Of İmagination in Childhood “ isimli kitabında . Cobb, ayni zamanda birçok dahi çocuğun mistik duyguya olan ilgilerinin ve doğa bilincinin daha sonraki dönemde yaratıcılıklarında etkili olduğunu söyler.

Yakinen tanıdığım iki kardeş sanatçı Sevcan Çerkez ve Semra Beyhanlının , ülkemizin yokluk ve savaş yıllarına denk gelen çocukluklarında da zanaatçı anne baba ve keşifçi bir abinin de etkisiyle mistik duyguları ve doğa anlayışları gelişmiştir diye düşünüyorum . Bir röportajlarında masa örtüsünü nasıl parti elbisesine dönüştürdüklerini anlatırlarken çok etkilenmiştim.

Doğaya ve çevreye, küçük objelere olan duyarlılık hangi sanatçının yaşam öyküsünde bulmayız ki ?

Yılların eğitimcisi olarak yaptığım gözlemlerde çocukların gördüğü her nesneyle yakından ilgilendiklerini, bu nesnelere olan ilgilerinin onların bazen o nesnenin parçası haline getirdiğini gördüm

Günlerce ellinde bir mappura ( çam kozalağı) İle yatıp kalkan çocuklar hep ilgimi çekmiştir . Bazı çocuklar doğaya karşı duyarlıyken bazıları da bulundukları mekana ilgi duyarlar ve ev eşyalarını oyun aracı olarak kullanırlar ( sanırım bu çocuklar doğadan uzaklaştırılınca oldu ) . Masanın altında piknik yapıp, kanepelerin arkasını zula yerlerine çevirirdik.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki yaratıcılık gücü ister zengin ister fakir, ister kalabalık aile , ister şehirli ister köylü olsun her çocukta var olan bir cevherdir . Bu yaratıcılık cevherinin ( gücünün ) ortaya çakması için evde ve okulda çocuk için büyük ya da küçük olması önemli olmayan bir yer oluşturulmalı Yeni şeyleri keşfedeceği ve içinde merak duygusu uyandıracak objeler , materyaller ( tahta parçaları , taş parçaları , mapurollar , yapraklar , kumaş parçaları vb ), satın alacağınız az miktarda oyuncak olsun . Göreceksiniz ki bazen onlardan bir tanesi onun çok iyi bir oyun arkadaşı olabiliyor.

Gelelim çocuğun hayatında en önemli olmazsa olmaza;

Anahtar yetişkin…

Kim mi bu yetişkin ? Çocuğun yaşamında önemli bir yeri olan, onun oyunlarını onaylayan, yaptıklarını ilgi ve saygı İle dinleyen , hoş öyküler anlatan ya da taklitler yapan küçük oyuncaklara resimli kitaplar hediye eden ya da ekzotik yolculuk öyküleri anlatan , çocukları seven kişi .

Bu ülkede yaratıcı bireyler istiyorsak çocukların yaşamında “Anahtar yetişkin” olmalıyız…