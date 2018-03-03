“Cinnet Mevsimi” Basın-Sen’de gösterildi

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Uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olarak 2015 yılında  hayatını kaybeden Arda Erkan’ın yaşamını konu alan 2016 yılı  yapımı  Cinnet Mevsimi belgeselinin gösterimi dün akşam  Basın – Sen  lokalinde  gerçekleştirildi.

Basın – Sen’den yapılan açıklamada, Arda’nın  doğum günü olan  2 Mart’ta, Arda’yı anmak,  çok yaygın olan uyuşturucu ticaretini, uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyi, Arda’nın ölümü ile ilgili olarak hala gün ışığına çıkarılamayan konuları farklı boyutları ile tartışmak amacıyla  gösterim düzenlendiği kaydedildi.

Gösterimde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve filmin yönetmeni Elvan Levent da hazır bulundu. Karaokçu, bir de konuşma yaptı.

 