“Cinnet Mevsimi” Basın-Sen’de gösterildi

Uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olarak 2015 yılında hayatını kaybeden Arda Erkan’ın yaşamını konu alan 2016 yılı yapımı Cinnet Mevsimi belgeselinin gösterimi dün akşam Basın – Sen lokalinde gerçekleştirildi.

Basın – Sen’den yapılan açıklamada, Arda’nın doğum günü olan 2 Mart’ta, Arda’yı anmak, çok yaygın olan uyuşturucu ticaretini, uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyi, Arda’nın ölümü ile ilgili olarak hala gün ışığına çıkarılamayan konuları farklı boyutları ile tartışmak amacıyla gösterim düzenlendiği kaydedildi.

Gösterimde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve filmin yönetmeni Elvan Levent da hazır bulundu. Karaokçu, bir de konuşma yaptı.