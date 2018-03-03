35 yıl önce 49. Piyade Alayında görev yapan bazı komutanlar Güzelyurt’u ziyaret etti

1983-84 yıllarında Güzelyurt’taki 49. Piyade Alayında er, erbaş, yüzbaşı, takım komutanı gibi çeşitli görevlerde bulunmuş 22 kişilik bir heyet 35 yıl sonra düzenlenen bir organizasyonla Güzelyurt’u ziyaret etti.

Ziyarette, görev yaptıkları yerleri ve Güzelyurt’u gezme imkanı bulan heyet, eski arkadaşlarıyla görüşme imkanı da buldu.

Organizsyona katılanlar, Güzelyurt’taki anılarını tazeledi, arkadaşlarıyla heyecanlı bir gün geçirdi.

35 yıl önce 49. Piyade Alay Komutanlığı’nda Takım Komutanı olarak görev yapan Teğmen Ömer Tutumlu ve Yüzbaşı olarak görev yapan Hüseyin Yaşlı önderliğindeki er ve erbaşlar yaşadıkları mutluluğu BRT’ye anlattı.

Organizsyona katılanlar, 35 yıl sonra yeniden Güzelyurt’ta olmaktan çok heyecan duyduklarını belirterek, anılarını yad ettiklerini ve bunlara yenilerini ekleme şansı bulduklarını belirttiler.