Çin’in Tianwen-1 adlı uzay aracı Mars’ı tüm detaylarıyla görüntülendi

Mars'\u0131n etraf\u0131nda bin 300'den fazla tur atan \u00c7in'in Tianwen-1 adl\u0131 y\u00f6r\u00fcnge arac\u0131 t\u00fcm gezegeni kapsayan \u00e7arp\u0131c\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler elde etti. Foto\u011fraflar, K\u0131z\u0131l Gezegen'in, t\u00fcm su rezervlerinin bulundu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen g\u00fcney kutbunun yan\u0131 s\u0131ra, 4 bin kilometre uzunlu\u011fundaki Valles Marineris kanyonu ile Arabia Terra'n\u0131n \u00e7arpma kraterlerini de i\u00e7eriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7in devlet medyas\u0131n\u0131n duyurdu\u011funa g\u00f6re,\u00a0 m\u00fcrettebats\u0131z bir uzay arac\u0131, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana gezegeni bin 300'den fazla kez dola\u015ft\u0131.\u00a0Tianwen-1'i adl\u0131 ara\u00e7, g\u00fcney kutbu da dahil olmak \u00fczere t\u00fcm\u00a0Mars'\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nTianwen-1'i adl\u0131 arac\u0131\u00a0 \u015eubat 2021'de K\u0131z\u0131l Gezegene ba\u015far\u0131yla ula\u015ft\u0131. O zamandan beri, bir y\u00f6r\u00fcnge arac\u0131 gezegeni uzaydan incelerken, bir robot gezici y\u00fczeye yerle\u015ftirildi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nUzaydan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler aras\u0131nda, gezegenin neredeyse t\u00fcm su kaynaklar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu Mars'\u0131n g\u00fcney kutbunun foto\u011fraflar\u0131 da yer ald\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSU REZERVLER\u0130NDEN Y\u00dcKSEK \u00c7\u00d6Z\u00dcN\u00dcRL\u00dcKL\u00dc G\u00d6R\u00dcNT\u00dcLER\r\n \r\n\r\n2018'de, Avrupa Uzay Ajans\u0131 (ESA) taraf\u0131ndan i\u015fletilen bir y\u00f6r\u00fcnge sondas\u0131, gezegenin g\u00fcney kutbunun buzunun alt\u0131nda su ke\u015ffetti.\r\n\r\nYer alt\u0131 suyunun bulunmas\u0131, gezegenin ya\u015fam potansiyelini belirlemenin yan\u0131 s\u0131ra, oradaki herhangi bir insan yerle\u015fimi sa\u011flaman\u0131n anahtar\u0131 olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nDi\u011fer taraftan, Tianwen-1 taraf\u0131ndan \u00e7ekilen di\u011fer foto\u011fraflar 4 bin kilometre uzunlu\u011fundaki Valles Marineris kanyonunu ve Mars'\u0131n kuzeyindeki Arabia Terra olarak bilinen alanlar\u0131n \u00e7arpma kraterlerini i\u00e7eriyor.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTianwen-1 ayr\u0131ca, devasa Maunder kraterinin kenar\u0131n\u0131n y\u00fcksek \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckl\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ve ilk olarak NASA'n\u0131n Mariner 9'u taraf\u0131ndan tespit edilen b\u00fcy\u00fck bir kalkan yanarda\u011f olan 18 bin metrelik Ascraeus Mons'un yukar\u0131dan a\u015fa\u011f\u0131ya g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc de almay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n