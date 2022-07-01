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Çin’in Tianwen-1 adlı uzay aracı Mars’ı tüm detaylarıyla görüntülendi

1 Temmuz 2022
Mars'ı tüm detaylarıyla görüntülendi






Mars’ın etrafında bin 300’den fazla tur atan Çin’in Tianwen-1 adlı yörünge aracı tüm gezegeni kapsayan çarpıcı görüntüler elde etti. Fotoğraflar, Kızıl Gezegen’in, tüm su rezervlerinin bulunduğu düşünülen güney kutbunun yanı sıra, 4 bin kilometre uzunluğundaki Valles Marineris kanyonu ile Arabia Terra’nın çarpma kraterlerini de içeriyor.



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1 Temmuz 2022






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