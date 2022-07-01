Dünya

DSÖ’den Avrupa’ya yaz uyarısı: Covid-19 yüksek seviyelere çıkacak

1 Temmuz 2022
Dünya Sağlık Örgütü






Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsün Avrupa kıtasındaki durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Geçtiğimiz ay vaka sayısının üç katına çıktığının altını çizen DSÖ Avrupa bölge direktörü Hans Kluge, “Avrupa bölgesindeki ülkeler daha önce uygulanan sosyal önlemleri kaldırdığı için virüs yaz boyunca yüksek seviyelerde bulaşacak” dedi.



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1 Temmuz 2022






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