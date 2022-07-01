DSÖ’den Avrupa’ya yaz uyarısı: Covid-19 yüksek seviyelere çıkacak

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6), corona vir\u00fcs\u00fcn Avrupa k\u0131tas\u0131ndaki durumuna ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamada bulundu. Ge\u00e7ti\u011fimiz ay vaka say\u0131s\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7 kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen DS\u00d6 Avrupa b\u00f6lge direkt\u00f6r\u00fc Hans Kluge, "Avrupa b\u00f6lgesindeki \u00fclkeler daha \u00f6nce uygulanan sosyal \u00f6nlemleri kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in vir\u00fcs yaz boyunca y\u00fcksek seviyelerde bula\u015facak" dedi.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0\u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6), son d\u00f6nemde artan corona vir\u00fcs vakalar\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\nDS\u00d6, Avrupa'n\u0131n bu yaz Covid-19'un 'y\u00fcksek seviyelerini' g\u00f6rece\u011fini s\u00f6ylerken, vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmaya devam etti\u011fi ve de\u011fi\u015fime u\u011frad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nDS\u00d6 Avrupa b\u00f6lge direkt\u00f6r\u00fc Hans Kluge verdi\u011fi deme\u00e7te, "Avrupa b\u00f6lgesindeki \u00fclkeler daha \u00f6nce uygulanan \u00f6nlemleri kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in vir\u00fcs yaz boyunca y\u00fcksek seviyelerde bula\u015facak" dedi.\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ge\u00e7en ay vakalar\u0131n \u00fc\u00e7 kat\u0131na \u00e7\u0131kmas\u0131yla \u00fclkeleri vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 izlemeye \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u201cV\u0130R\u00dcS HALA YAYILIYOR, DE\u011e\u0130\u015e\u0130YOR, CAN ALIYOR\u201d\r\nKluge, "\u00dclkeler onu aramay\u0131 b\u0131rakt\u0131 diye bu vir\u00fcs ortadan kalkmayacak. Hala yay\u0131l\u0131yor, hala de\u011fi\u015fiyor ve hala can al\u0131yor" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\nDaha hafif fakat daha bula\u015f\u0131c\u0131 Omicron alt varyant\u0131 BA.5'in k\u0131taya yay\u0131lmas\u0131yla, DS\u00d6 Avrupa b\u00f6lgesindeki 53 \u00fclkede, kurulu\u015fun verilerine g\u00f6re \u015fu anda g\u00fcnde 500 binden az vaka kaydediliyor.\r\nDS\u00d6, May\u0131s sonunda g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 150 binden fazla vaka kaydedildi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\nAvusturya, K\u0131br\u0131s, Fransa, Almanya, Yunanistan, L\u00fcksemburg ve Portekiz insidans oranlar\u0131n\u0131n en y\u00fcksek oldu\u011fu \u00fclkeler olurken, b\u00f6lgedeki hemen hemen t\u00fcm \u00fclkelerde vaka art\u0131\u015flar\u0131 kaydedildi.\r\n2020 YAZI SEV\u0130YELER\u0130NE GER\u0130LED\u0130\r\n\r\nCovid-19 nedeniyle k\u0131\u015f\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 4 ila 5 bin ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi Avrupa\u2019da \u015fu anda g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 500 can kayb\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131, bunun da 2020 yaz\u0131ndakiyle ayn\u0131 seviyede oldu\u011fu bildirildi.\r\nDS\u00d6, \u00fclkeleri solunum yolu semptomlar\u0131 ya\u015fayan insanlar\u0131 tecrit etmeye, a\u015f\u0131lar\u0131 g\u00fcncel tutmaya ve kalabal\u0131k yerlerde maske takmaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\nKluge ayr\u0131ca \u00fcye \u00fclkeleri vir\u00fcs i\u00e7in test yapmaya devam etmeye \u00e7a\u011f\u0131r\u0131rken, "Vir\u00fcs\u00fc aramaya devam etmeliyiz \u00e7\u00fcnk\u00fc bunu yapmamak, bizi bula\u015fma ve vir\u00fcs evrimi kal\u0131plar\u0131na kar\u015f\u0131 giderek daha fazla k\u00f6r ediyor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n