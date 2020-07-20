Akıllı Cihazlar

Çin’den Nokia ve Ericsson’a misilleme gelecek

20 Temmuz 2020
Huawei, ABD, Britanya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD Başkanı Donald Trump, Nokia, Ericsson, Avrupa Birliği

ABD Başkanı Donald Trump’ın sıkı markajı sonucunda Avustralya’nın ardından Britanya da Çin teknoloji devi Huawei’yi 5G ağından çıkarma kararını açıklarken, Avrupa Birliği’nin (AB) de benzer bir karar alması ihtimaline karşı Pekin’in yaptırım kartını gösterdiği belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Pekin’in, AB’nin ABD, Avustralya ve Britanya’nın izinden gidip Huawei’ye 5G yasağı getirmesi halinde, Avrupa’nın iki büyük telekom ekipmanı üreticisi Nokia ve Ericsson’a misillemede bulunmayı değerlendirdiğini yazdı.

Çin’den çıkış yok stratejisi

Habere göre Çin Ticaret Bakanlığı, Nokia ve Ericsson’un Çin’de imal ettiği ürünleri diğer ülkelere göndermesini engelleyecek ihracat kontrolleri getirmeyi değerlendirmeye aldı.

WSJ’ye konuşan kaynaklardan biri, bunun ancak Avrupa ülkeleri Çinli tedarikçilerin tepesine binip 5G ağlarının dışında kalması için yasak çıkarırsa, en kötü hal senaryosu olarak devreye sokulacağını söyledi.

Şimdilik Huawei yasağı çıkarmayan AB, diğer yandan üye ülkelerin 5G ağının kurulumu sırasında yüksek risk olabileceği öngörülen tedarikçilerle birlikte çalışırken uygulaması gereken güvenlik standartları rehberi yayımladı.

Yasaktan karlı çıkanlar Ericsson ve Nokia

Britanya’nın bu yılın sonundan itibaren telekom operatörlerinin Huawei’den 5G parçası almaması ve 2027 itibarıyla 5G ağından tüm Huawei donanımını çıkarması kararından ilk etapta karlı çıkanlar, Ericsson ve Nokia oldu.

Biri İsveç, diğeri Finlandiya merkezli iki şirketten Çin devinin dışlanmasından doğan boşluğu hızla ve geniş çapta kapamaya hazır oldukları açıklaması gelmişti.

Trump: Bizimle iş yapmak isteyen, Huawei kullanamaz

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Britanya’nın kararıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

“Pek çok ülkeyi Huawei kullanmamaya ikna ettik, pek çok ülkeyi, bunun çoğunu da ben şahsım yaptım, çünkü biz onun güvenli olmayan güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyoruz, büyük güvenlik riski.”

“Pek çok ülkeyi (Huawei) kullanmaktan vazgeçirdim: Eğer bizimle iş yapmak istiyorlarsa, (Huawei) kullanamazlar.”

Trump tüm ‘Beş Göz’ ülkelerinde Huawei yasağı istiyor.

İngilizce konuşulan (Anglofon) ülkelerden en büyük beşi ABD, Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın oluşturduğu istihbarat ittifakına ‘Beş Göz/FVEY’ deniliyor.


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