Türkiye

Antalya’da 1 günde 10 bin turist rekoru

20 Temmuz 2020
turist, Antalya, turizm

Türkiye‘de Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında otellerin kapısına kilit vurulan Antalya’da, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerle yeniden uçuşların başlamasıyla yabancı turist hareketliliği başladı. Pandemi sürecinde bu pazar günü ilk kez bir günde 10 binin üzerinde yabancı turist kente geldi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi sürecinde kapanan ve 1 Haziran’da iç turizm, 1 Temmuz’da da dış turizm seyahatlerinin yeniden başlaması üzerine, pandemi sürecinde yurt dışından gelen turist sayılarıyla ilgili bir çalışma hazırladı.

19 Temmuz Pazar günü, Fraport TAV Antalya Havalimanı’na 55 uçakla 10 bin 625 turist geldiğini açıklayan Recep Yavuz, “Aylar sonra ilk kez bugün Antalya Havalimanı’na bir günde yurt dışından 10 bin üzerinde turist geldi. AB ülkelerinin karantina dayatması nedeniyle batı Avrupa uçuşlarının çoğunluğunu yurt dışındaki Türkler oluşturuyor” dedi.

Yavuz, 10 bin 625 kişinin geldiği pazar günkü uçuşların 23’ünün Ukrayna, 18’inin Almanya, 4’ünün İsviçre, 3’ünün İngiltere, 2’şer uçuş Sırbistan ve Belarus, 1’er uçuş da Moldova, Avusturya ve Kazakistan’dan gerçekleştiğini kaydetti.

Son üç haftadır gerçekleşen yurt dışı uçuşlarda 29 Haziran-5 Temmuz arasında 9 bin 230, 6-12 Temmuz arasında 17 bin 528, 13- 19 Temmuz arasında ise 34 bin 720 yolcunun geldiğini belirten Yavuz, her hafta yurt dışından gelen yolcu sayısının artarak devam ettiğini ve 1 Temmuz’dan bu yana toplam 61 bin 478’e yükseldiğini söyledi.


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