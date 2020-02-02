Çin’den Corona virüsü hakkında açıklama: Ölenleri yakalım

Son derece hızlı yayılarak tüm dünyayı endişelendiren Corona virüsünün yayılmasını önlemek için Çin Ulusal Sağlık Örgütü’nden ilginç bir fikir geldi. Cumartesi alınan bir karara göre hastalık sonucu ölen kişilerin bedenleri yakılarak yok edilecek.

Mevcut sayılara göre 305 kişinin yaşamına mal olan Corona virüsü, hızla yayılmaya devam ediyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, Çin dışında birçok ülkeye de sıçramış durumda. Son derece bulaşıcı olan bu virüsle ilgili belirli önlemler de alınıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de olaya dahil olduğu virüs için tüm dünya kolları sıvamış durumda. Bilim insanları, Corona virüsüne karşı bir aşının geliştirilebilmesi için daha 20 ay olduğunu belirtirken tüm ülkeler aşı gelene kadar hastalığın yayılmaması için belirli tedbirler almaya başladı. Hastalığın yayılmasını önleme alanında son derece ilginç bir fikir de Çin’den geldi.

“Ölen kişiler yakılmalı”

Corona virüsünün çıkış kaynağı olan Çin, şu an için cenaze törenleri ve defin işlemleri gibi hastalıklı ve ölü kişilerin vücuduyla yakın temasa girilebilecek tüm eylemleri yasaklamış durumda. Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), cumartesi günü yeni bir düzenleme getirdi. Düzenlemeye göre hastalık sonucunda ölen kişilerin en yakın tesiste yakılması kararlaştırıldı.

Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamalarda “(Hastalıklı) cesetlerin dahil olduğu herhangi bir veda töreni ya da başka bir cenaze işlemi gerçekleştirilmemelidir” şeklinde ifadeler kullandı.

Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu, aynı zamanda cumartesi günü sonunda Çin’de 304 kişinin öldüğünü ve 14.380 kişinin Corona virüsüne yakalandığını bildirdi. Aynı zamanda yaklaşık 24 ülkede de Corona virüsü bulunduğu düşünülüyor.

Yeni yönetmelik nasıl işleyecek?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamalarına göre yönetmeliğin düzgün bir şekilde işlenmesi için belirli adımlar ve kurallar bulunuyor. Bunlardan ilki, hastanın tedavi gördüğü tesisteki sağlık çalışanları, hastanın kalıntılarını dezenfekte edip mühürleyerek kapatmak zorunda. Aynı zamanda bu kalıntıların herhangi bir şekilde açılması da yasak.

Bu adımın ardından sağlık çalışanlarının bir ölüm belgesi hazırlayarak aileye haber vermesi gerekiyor. Bu adımın ardından cenaze işlemleri personeli kalıntıları alıp gerekli tesise göndererek kalıntıları imha ediyor. Bu adımın ardından ölünün yakıldığına dair bir belge hazırlanıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre sağlık çalışanlarının dışında hiç kimse, yakım öncesi hastayı göremeyecek. Bunun yanı sıra hasta yakıldıktan sonra hastanın kalıntıları aileye teslim edilebilecek.