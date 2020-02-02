Araştırmacılar, gül kokusunun öğrenme gücünü artırdığını keşfetti

Freiburg Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, gül kokusunun öğrenme ve bilgi edinme yeteneğini geliştirdiğini ortaya çıkardı. Araştırmada 50 adet 6. sınıf öğrencisi yer aldı.

Canlılar olarak belli kokulara karşı belli tepkiler verebiliyoruz. Kötü kokan bir şeyden iğreniyor, güzel kokan bir şeyi daha da seviyoruz. Peki kokular insanın öğrenme ve bilgi edinme yeteneklerini geliştirebilir mi? Bu konuda yapılan yeni bir çalışma, hayret verici sonuçlar ortaya çıkardı.

Scientific Reports’ta yayınlanan çalışmada yer alan araştırmacılar, 50’den fazla 6. sınıf öğrencisini deneylerinin öznesi yaptı. 50’den fazla öğrenci iki farklı gruba ayrıldı ve iki gruba da aynı dil dersi verildi. Fakat gruplardan birisi, akşam derslerine çalışırken masalarına gül kokulu tütsü koymak üzere talimat aldı.

Gül kokusuyla çalışan ve uyuyan öğrencilerde öğrenme yeteneği gelişti:

Ardından araştırmacılar, öğrencilere öğrendikleri bilgiye göre hazırlanan bir kelime testi oluşturdu. Öğrenciler de hazırlanan testi yaptı ve araştırmacılara kağıtlarını verdi. Araştırmacılar, öğrencilerin testlerini inceleyip bunları sonuçlandırdıktan sonra ilgi çekici bir manzarayla karşılaştı.

Araştırmacıların karşılaştığı test sonuçları, gül kokulu tütsüyle ders çalışan öğrenciler ve yüksek bilgi edinimi arasında müthiş bir ilişkiyi ortaya çıkardı. Sonuçlara göre uyurken ve çalışırken gül kokusuna maruz kalan öğrencilerin hepsinin bilgi ediniminde ortalama %30’luk bir artış yaşandı.

Freiburg Üniversitesi araştırmacılarının hayata geçirdiği bu ilginç çalışma, güzel ve hoş kokuların günlük hayatta nasıl destekleyici bir faktör olabileceklerini ortaya çıkardı. Araştırmada yer alan Dr. Jürgen Kornmeier, yaptıkları çalışmanın sonuçları hakkında şunları aktardı:

“Bu çalışmanın ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi de kokuların gece boyunca da işe yaradığıdır. Bu, sonuçları günlük hayat için daha da mümkün kılıyor. Çalışmamız, öğrenmeyi uyurken kolaylaştırabileceğimizi gösteriyor. Ayrıca burnumuzun bize özellikle bu konuda yardım edebileceğini kim düşünebilirdi?”

Araştırmacıların çalışamalarıyla elde ettikleri sonuçlar oldukça güzel. Fakat bu çalışma, bizim aklımıza başka soruları da getirdi: Farklı kokuları kullanarak farklı yeteneklerimizi de geliştirmemiz mümkün mü?