Kıbrıs

Maliye Bakanlığı Ocak ayında piyasaya 524 milyon TL ödeme yaptı

2 Şubat 2020

Maliye Bakanlığının cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği bildirildi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğünden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ocak 2020’den 31 Ocak 2020’ye kadar piyasaya toplam 524 milyon 155 bin 720,91 TL ödeme yapıldı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ödemeler konusunda mali sıkıntı yaşanmadığı belirtilerek, yapılan ödeme kalemleri şöyle açıklandı:

Emekli ikramiyeleri, ilaç firmaları,
temizlik şirketleri, müteahhitlik ödemeleri,
YDÜ Hastanesine hasta sevki, Elektrik Kurumu daire
tüketimleri ödemeleri                        95, 277, 343, 37 TL

TC ödemesi                             1, 480, 434, 96 TL

Savunma ödemesi                        1, 292, 597, 80 TL

BRTK Türksat ödemesi                         1, 558, 103, 03 TL

BRTK yenilenebilir enerji ödemesi                 1, 052, 641, 47 TL

Arıcılara destek ödemesi                          509, 620, 00 TL

BRTK elektrik için yapılan ödeme                 5, 317, 800, 44 TL

Navlun – çiğ süt ödemesi                     6, 312, 614, 20 TL

İşçi + memur Sosyal Sigorta prim ödemesi            13, 481, 797, 90 TL

Burs ödemesi                             1, 542, 620, 97 TL

Taşımacılık                             4, 723, 589, 22 TL

Ekim ayı ek mesaisi (2019)                     9, 877, 839, 46 TL

İşçi ödemesi maaş                        5, 676, 964, 22 TL

BRTK ek mesai ödemesi                    100, 516, 81 TL

Kasım – Aralık ayları Cumhurbaşkanlığı katkı ödemesi                  198, 000, 00 TL

Avukat ödemesi                        313, 278, 47 TL

Temsilcilik İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemeleri                 42, 755, 74 TL

Emekli maaşları                          121, 012, 353, 93 TL

Sosyal Sigorta katkı ödemesi                    55, 219, 035, 64 TL

Din İşleri – BRTK emekli maaşları için katkı ödemesi                 1, 757, 107, 58 TL

Memur maaşları                          144, 802, 491, 17 TL

İhtiyat Sandığı memur – işçi prim ödemesi               7, 598, 829, 46 TL

İşçi fark ödemesi                           417, 330, 74 TL

Temsilcilik maaşları                            1, 780, 754, 00 TL

Belediye ödemesi                            31, 971, 909, 72 TL

BRTK, TAK, TÜK, Din İşleri – Cypvruvex katkı ödemeleri            10, 687, 390, 61 TL

Kıb – Tek teminat iadesi                           150, 000, 00 TL

TOPLAM ÖDEMELER                               524, 155, 720, 91 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.



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