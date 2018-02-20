Cinayet zanlısı yurt dışından

Limasol’da 8 Şubat’ta cinayete kurban giden Gürcistan kökenli Ernesto Leonidis’in katilinin yurtdışından geldiği ortaya çıktı
Politis gazetesi polisin edindiği yeni verilere göre, Leonidis’i öldürüp kayıplara karışan Gürcü katilin yurtdışından getirildiğini yazdı.
Gazete, Interpol’ün de Gürcü katili “tehlikeli” olarak nitelediğini aktardı.
Öte yandan cinayet kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan Letonyalı işadamının, katilin kaldığı Limasol’daki evi kiralayan kişi olduğunun saptanması üzerine yeniden tutuklandığını kaydeden gazete, mahkemeye çıkarılan Letonyalı hakkında 6 gün tutuklama kararı alındığını belirtti.