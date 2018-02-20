Rusya’dan Türkiye’ye Afrin mesajı

Afrin’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre Lavrov, “Afrin’deki durum, Şam ve Ankara’nın doğrudan diyalog kurmasıyla çözülebilir” ifadelerini kullandı.

Moskova’da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin’deki durumla ilgili “Türkiye’nin güvenlik çıkarları, Şam’la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir” dedi.

Dün sabah saatlerinde Suriye’de devlete ait basın organları, hükümet yanlısı güçlerin Afrin’e gireceği yönünde haberler yapmıştı.

Bugün ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de hükümet yanlısı güçlerin Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğü Afrin’e girdiği yönünde bir haberin kendilerine ulaşmadığını belirtti.