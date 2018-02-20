Reuters Hizbullah’ın iddiasını duyurdu: Esad güçleri Afrin’e giriyor

Reuters’ın Hizbullah medyasına dayandırdığı habere göre Esad’a bağlı güçlerin Halep tarafından Afrin’e girmeye başladığı iddia edildi.

REUTERS‘ın Hizbullah medyasına dayandırdığı iddiaya göre Esad’a bağlı güçler Halep tarafından Afrin’e girmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde “Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur” uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Eğer rejim, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok, YPG’yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz” açıklaması yapmıştı.