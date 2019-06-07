Çin, Uygur Türkleri için MS Celeb’i kullanınca Microsoft, veri tabanını internetten sildi

Microsoft, 2016 yılında MS Celeb adında ünlülerin görüntülerini saklamak amacıyla bir veri tabanı oluşturdu. Günümüzde 100.000 kişiye ait 10 milyon görüntü bulunan bu veri tabanında gazetecilerin, sanatçıların, müzisyenlerin, aktivistlerin, politikacıların, yazarların ve akademisyenlerin görüntüleri yer alıyordu.

New York Times’ın raporuna göre Çinli teknoloji şirketleri SenseTime ve Megvii, veri tabanına erişim sağlayarak Çin hükümeti adına Uygur Türklerini kontrol etmek için söz konusu veri tabanını kullandı. Sistemin akademik amaçlarla oluşturulduğunu belirten Microsoft, söz konusu veri tabanını internetten kaldırdı.