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Çin, Uygur Türkleri için MS Celeb’i kullanınca Microsoft, veri tabanını internetten sildi

7 Haziran 2019
Microsoft, Çin hükümetinin Uygur Türkleri için MS Celeb yazılımını kullanması üzerine Microsoft, veri tabanını internetten kaldırdı.

Microsoft, 2016 yılında MS Celeb adında ünlülerin görüntülerini saklamak amacıyla bir veri tabanı oluşturdu. Günümüzde 100.000 kişiye ait 10 milyon görüntü bulunan bu veri tabanında gazetecilerin, sanatçıların, müzisyenlerin, aktivistlerin, politikacıların, yazarların ve akademisyenlerin görüntüleri yer alıyordu.

New York Times’ın raporuna göre Çinli teknoloji şirketleri SenseTime ve Megvii, veri tabanına erişim sağlayarak Çin hükümeti adına Uygur Türklerini kontrol etmek için söz konusu veri tabanını kullandı. Sistemin akademik amaçlarla oluşturulduğunu belirten Microsoft, söz konusu veri tabanını internetten kaldırdı.

Creative Commons lisansı nedeniyle söz konusu veri tabanını silinmeden önce internetten indirmek çok da zor bir işlem değildi. Microsoft, söz konusu yüz tanıma sistemiyle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini çok önceden söylemişti.

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