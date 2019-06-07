Kıbrıs

Kuyumcudan çalınan altın ve paralar Gazimağusa Polis Müdürlüğünde sergilendi

7 Haziran 2019

Dün sabah Girne’deki bir kuyumcudan çalınan,  bugün  Gazimağusa Limanı’nın kuzey kısmında gömülü olarak bulunan altın ve paralar Gazimağusa Polis Müdürlüğünde basına sergilendi.

Polis Basın Subaylığından  yapılan açıklamada,  çalınan altın ve paraların  büyük kısmının bulunduğu  bildirildi.

Polis açıklamasında  çalınan altın ve paraların miktarı da belirtildi.

Buna göre soygunda; “9 adet tabla, 60 adet küçük kolyelik ve kolye standı, 2 adet bileklik standı, 3 adet küpe standı, 35 adet yüzük standı, 14 ayar sarı ve beyaz altından mamül toplam 1170 adet kolye, 80 adet kolye ucu, 165 adet bilezik, 363 adet bileklik, 348 adet yüzük, 670 çift küpe, 140 adet maşallah; pırlanta olan toplam 74 adet kolye, 10 adet bilezik, 139 adet bileklik, 1046 adet yüzük, 32 adet küpe ve 15000 STG, yaklaşık 4000 TL değerinde Euro ve Türk lirası madeni para” çalınmıştı.

Açıklamada, sanıkların arandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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