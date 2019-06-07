Bloomberg’in verilerine göre dünyanın en sağlıklı ülkesi belli oldu

Bloomberg; Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler’in araştırma verilerini derledi. Yapılan veri değerlendirmelerinde hava kalitesi, sigara kullanımı, ortalama insan ömrü, obezite oranı ve temiz su gibi kriterler baz alındı. Bu kriterlerin değerlendirilmesinin ardından dünyanın en sağlıklı ülkesinin İspanya olduğu ortaya çıktı.

Listenin devamına geçmeden, 2017 yılında 6. sırada bulunan İspanya’nın bu yıl birinci olmasını sağlayan faktörleri yakından incelemek gerekirse; İspanya’nın kalp hastalıkları ve kanserle ilgili yaptığı çalışmaların meyvesini vermesi, ülkede kalp damar hastalıklarına ve kansere yakalanan kişi sayısını ciddi bir şekilde düşürdü. Bununla birlikte tüm vatandaşlarına aynı oranda sağlık hizmeti sunması da özellikle maddi geliri düşük olan İspanyolların daha sağlıklı olmasını sağladı. Çıkarılan yasalarla birlikte vatandaşlarının düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmesini sağlayan İspanya, hastalıkların önüne geçerek listenin birinci sırasına oturmayı başardı.

spanya’nın dünyanın en sağlıklı ülkesi olmasının altında yatan tek sebep elbette sadece bunlar değildi. Ülkenin beslenme alışkanlığının da akdeniz diyetine uygun olması, İspanya halkının daha sağlıklı beslenmesini sağladı. Doğal olarak bu sağlıklı beslenme, ülkenin obezite oranını da ciddi anlamda düşürdü. Ülkenin obezite oranı sadece yüzde 16.7 oranında. Bununla birlikte İspanya’da geleneksel olan ve ‘Siesta’ denilen öğle uykusunun da İspanya vatandaşlarının sağlıklarını olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

Listenin ikinci sırasına gelecek olursak bir kez daha bir Akdeniz ülkesi bulunuyor. İtalya geçtiğimiz yıl birinci olduğu listede bu yıl İspanya’nın altında yer alıyor. İtalya’nın sahip olduğu bu sıralamanın en büyük nedeni de elbette akdeniz diyeti. Ayrıca ülkenin obezite oranı da ciddi anlamda düşük. İtalya’nın obezite oranı sadece yüzde 9.8. Listenin devamına baktığımız zaman İspanya ve İtalya’yı İzlanda, Japonya ve İsviçre takip ediyor. Listenin dikkat çeken detayı ise 126 milyon kişinin yaşadığı Japonya nüfusunun sadece yüzde 3.2’sinin obezite problemi yaşıyor olması.

Elbette bu sıralamaların oluşmasında baz alınan kriterler, büyük devletleri listenin gerilerine itebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin verileri incelendiği zaman ülke, kendisine ancak listenin 35. sırasında yer bulabilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının sahip olduğu yıllık gelir her ne kadar yüksek olsa da ülke vatandaşlarının alkol ve uyuşturucu madde kullanım oranı ciddi anlamda yüksek. Bununla birlikte Amerika’nın obezite oranı da ciddi anlamda yüksek. Amerika vatandaşlarının yüzde 38.2’si obezite ile mücadele ediyor ve bu oran OECD sıralamasında Amerika’nın obezite sıralamasını birinci yapıyor.